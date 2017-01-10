مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه چندین منطقه حفاظت شده ثبتی در اصفهان وجود دارد که به شکل مداوم مورد تهدید از سوی شکارچیان است، اظهار داشت: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، پناهگاه حیات وحش موته، پناهگاه حیات وحش عباس آباد، منطقه حفاظت شده کرکس، منطقه حفاظت شده کهیاز، منطقه حفاظت شده قمصر و برزک و منطقه حفاظت شده دالانکوه جزو مناطق چهارگانه حفاظت شده در اصفهان هستند.

وی افزود: این مناطق از نظر ارزش‌های زیستی متنوع بسیار ارزشمند است اما مناطق زیستی دیگر در اصفهان از نظر ارزش‌های حیات وحش متنوع و کمیاب نیز در اصفهان وجود دارد که از تمامی آنها به شکل شبانه‌روزی محافظت می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه این روزها به شکل مکرر شاهد شکار یا آغاز به شکار حیات وحش در مناطق حفاظت شده اصفهان هستیم، بیان داشت: در روزهای گذشته دو متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده دالانکوه توسط ماموران اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه از این متخلفان یک اسلحه غیرمجاز ،۵۳ فشنگ کشف و ضبط شد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه‌های حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

صدور حکم قضایی برای دامداران متخلف چرای غیر مجاز دام

جمشیدیان با بیان اینکه همچنین حکم قضایی برای دامداران متخلف چرای غیر مجاز دام در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز صادر شده است، تاکید کرد: در راستای اجرای طرح کنترل ورود و خروج دام و تعادل دام و مرتع در منطقه حفاظت شده کرکس در فصل قشلاق، دو فقره پرونده تخلف چرای غیرمجاز دام گزارش شد که شکایتی برای این اقدام از دامداران تنظیم و دادگاه نیز با صدور رای قاطع با متخلفان برخورد کرد.

وی با بیان اینکه با وجود تذکرهای چندباره برای خروج گوسفندان از منطقه حفاظت شده کرکس، تخلف دامداران مذکور مکرر ادامه داشت، گفت: دادگاه به استناد تبصره ۲ از ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضمن رعایت مواد ۱۹ ، ۳۷ و ۳۸ از قانون یاد شده دامداران متخلف را به پرداخت جزای نقدی جمعاً به مبلغ ۷۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد