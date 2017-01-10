آیت الله رفسنجانی همواره موجب آرامش امام و رهبری بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امینی در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت رحلت مبارز نستوه آیت الله هاشمی رفسنجانی که دوشنبه شب در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد اظهارداشت: وقتی مقام معظم رهبری نبود ایشان را به مصیبتی جانکاه یاد می کنند اهمیت جایگاه آقای هاشمی را نشان می دهد و مروری بر پیام تسلیت رهبری می تواند بیانگر ویژگی این یار انقلاب باشد.

مشاور استاندار در امور روحانیون تصریح کرد: آیت الله رفسنجانی همواره همراه رهبری بودند و رفاقتی که با ایشان داشتند و از بین الحرمین آغاز شد و تا زمان رحلت ادامه داشت نزدیکی و رفاقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به ولایت بخوبی ترسیم می کند.

حجت الاسلام امینی اضافه کرد: علیرغم همه فراز و نشیب هایی که در طول انقلاب برای این شخصیت مبارز ایجاد شد هرگز دست از ولایت و رهبری نکشیدند و همواره الگویی عملی در مسیر ارزشها بودند.

وی گفت: هاشمی یک روحانی شجاع و الگویی برای همه دورانها و افراد است و مظلومیتی که امیرکبیر داشت شاید بتوان برای ایشان نیز متصور شد.

امینی بیان کرد:حضور موثر ایشان درهمه صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیانگراوج علاقمندی به نظام بود و هرگز دست از ولایت مداری برنداشتند و تا آخرین لحظه عمر پربار خود تلاش کردند تا به کشور خدمت کنند.