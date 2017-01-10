حمله انتحاری در «صحرای سینا» مصر ۱۰ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، یک عامل انتحاری به وسیله خودروی بمب گذاری شده به شهر العریش واقع در صحرای سینا مصر یورش برد.

بر اساس این گزارش، این حمله به کشته شدن ۹ نظامی و یک غیرنظامی مصری منجر شد.

به دنبال این حمله همچنین ۱۶ نفر به شدت زخمی و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

گفتنی است، گروه موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه مسلح در شبه جزیره سینا است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سینا» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سینا،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.