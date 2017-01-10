  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

بامداد امروز

تسوج در آذربایجان شرقی لرزید

تسوج در آذربایجان شرقی لرزید

تبریز - بامداد امروز شهرستان تسوج در آذربایجان شرقی با زمین لرزه ای به قدرت ۳.۴ ریشتر لرزید.

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه نسبتا شدید ساعت ۲:۴۱ روز سه شنبه، در هشت کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوست و شهروندان تسوجی نیز آن را احساس کردند.

طبق آخرین بررسی های خبرنگار مهر و گفتگو با مسئولان محلی این زمین لرزه خسارت مادی و جانی نداشته است.

کد مطلب 3873349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها