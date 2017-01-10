تسوج در آذربایجان شرقی لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه نسبتا شدید ساعت ۲:۴۱ روز سه شنبه، در هشت کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوست و شهروندان تسوجی نیز آن را احساس کردند.

طبق آخرین بررسی های خبرنگار مهر و گفتگو با مسئولان محلی این زمین لرزه خسارت مادی و جانی نداشته است.