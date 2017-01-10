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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

هواشناسی البرز پیش‌بینی کرد:

هوای برخی شهرهای البرز ناسالم است/اعلام شرایط جوی محور چالوس

هوای برخی شهرهای البرز ناسالم است/اعلام شرایط جوی محور چالوس

کرج - اداره کل هواشناسی استان البرز کیفیت هوای برخی شهرهای استان را ناسالم اعلام کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، از تداوم شرایط نامطلوب کیفیت هوا و افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان به‌ویژه شهر کرج تا ۴۸ ساعت آینده خبر داد.

وی در ادامه به شرایط جوی شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: آسمان در بسیاری از شهرهای استان ابری و غبارآلود پیش‌بینی می‌شود.

رحمانیان کیفیت هوای شهرهای هشتگرد، اشتهارد، فردیس و نظرآباد را ناسالم اعلام کرد.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز با تأکید بر اینکه در حال حاضر دمای هوا در منطقه «دیزین» به منفی ۹ درجه سانتی گراد رسیده است، شرایط جوی محور چالوس را نیمه‌ابری همراه با وزش باد اعلام کرد و گفت: در برخی از محدوده‌های محور مه آلودگی پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 3873357

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