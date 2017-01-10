هوای برخی شهرهای البرز ناسالم است/اعلام شرایط جوی محور چالوس

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، از تداوم شرایط نامطلوب کیفیت هوا و افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان به‌ویژه شهر کرج تا ۴۸ ساعت آینده خبر داد.

وی در ادامه به شرایط جوی شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: آسمان در بسیاری از شهرهای استان ابری و غبارآلود پیش‌بینی می‌شود.

رحمانیان کیفیت هوای شهرهای هشتگرد، اشتهارد، فردیس و نظرآباد را ناسالم اعلام کرد.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز با تأکید بر اینکه در حال حاضر دمای هوا در منطقه «دیزین» به منفی ۹ درجه سانتی گراد رسیده است، شرایط جوی محور چالوس را نیمه‌ابری همراه با وزش باد اعلام کرد و گفت: در برخی از محدوده‌های محور مه آلودگی پیش‌بینی می‌شود.