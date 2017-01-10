دو نظامی سعودی در شهر مرزی «جیزان» کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، اقدامات انتقام جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع سعودیها در شهر مرزی جیزان را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، تک تیراندازان یمنی تجمع سعودیها در پایگاه نظامی «الفریضه» واقع در شهر جیزان را هدف قرار دادند.

به دنبال این عملیات، دو نظامی سعودی مستقر در این پایگاه هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و به هلاکت رسیدند.

گفتنی است، عملیات تروریستی جنگنده های سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن با گذشت حدود دو سال از آغاز آن، همچنان ادامه دارد.