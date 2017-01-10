به گزارش خبرنگار مهر، پس از عزاداری و مدیحه سرایی در دانشگاه تهران، حضرت آیت الله خامنه ای بر پیکر آیت الله هاشمی رئیس فقید مجمع تشخیص نظام اقدامه نماز کردند.

روسای قوای سه گانه فرماندهان نیروهیا مسلح، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و اقشار مردم در این مراسم حضور دارند.

پس از پایان اقامه نماز پیکر آن مرحوم بر دوش ملت تشییع شد.

قرار است آیت الله هاشمی در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و در کنار قبر امام راحل به خاک سپرده شود.

همچنین مراسم بزرگداشتی از سوی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در حسینیه امام خمینی(ره) در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.