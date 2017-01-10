آیت الله هاشمی دردوران ستمشاهی ازجان ومال خودبرای انقلاب ایثارکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: خبر درگذشت مبارز انقلابی و یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی که در دوران ستمشاهی از جان و مال خویش برای پیروزی انقلاب اسلامی ایثار نموده و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز به عنوان همسنگری مطمئن برای امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تمام همت خویش را برای تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی و سازندگی ایران اسلامی به کار بست، مسلما موجب تالم و تاثر همگان گردید.

محمد حسن نژاد در این پیام آورده است: اینجانب از طرف خودم و مردم شریف شهرستانهای مرند و جلفا این مصیبت را محضر مقام معظم رهبری، خانواده محترم هاشمی رفسنجانی و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علوّ درجات و برای عموم بازماندگان صبرو اجر مسألت دارم.