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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

پیام تسلیت نماینده مردم مرند و جلفا؛

آیت الله هاشمی دردوران ستمشاهی ازجان ومال خودبرای انقلاب ایثارکرد

آیت الله هاشمی دردوران ستمشاهی ازجان ومال خودبرای انقلاب ایثارکرد

جلفا - حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس در پی درگذشت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: خبر درگذشت مبارز انقلابی و یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری جناب حجت الاسلام و المسلمین  هاشمی رفسنجانی که در دوران ستمشاهی از جان و مال خویش برای پیروزی انقلاب اسلامی ایثار نموده و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز به عنوان همسنگری مطمئن برای امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تمام همت خویش را برای تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی و سازندگی ایران اسلامی  به کار بست، مسلما موجب تالم و تاثر همگان گردید.

محمد حسن نژاد در این پیام آورده است: اینجانب از طرف خودم و مردم شریف شهرستانهای مرند و جلفا این مصیبت را محضر مقام معظم رهبری، خانواده محترم هاشمی رفسنجانی و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علوّ درجات و برای عموم بازماندگان صبرو اجر مسألت دارم.

کد مطلب 3873366

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