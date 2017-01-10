پزشکیان: بانک مرکزی انتظارات خود را از مجلس و دولت شفاف بیان کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، «مسعود پزشکیان» روز دوشنبه به همراه «مهدی فقیهی» رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد تعامل های سازنده تر بین بخش های مختلف دولت و مجلس، از بخش فناوری های اطلاعات بانک مرکزی بازدید کرد.

وی همچنین با «علی کرمانشاه» معاون فناوری های نوین، «حسین نقره کار شیرازی» معاون حقوقی و «ناصر حکیمی» مدیرکل فناوری های اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت وگو کرد.

پزشکیان در این دیدارها افزود: بانک مرکزی ابزارها و اختیارات قانونی را که برای ثبات پایدار مالی، اجرای سیاست های پولی و ارزی و پیاده سازی نظام های پرداخت مطلوب لازم است، باید با تعامل مطلوب تامین کند.

هجمه به بانکها بدلیل ناآگاهی از کارکرد سیستم بانکی است

وی پیرامون هجمه های انجام شده علیه شبکه بانکی در جامعه اظهار داشت: بسیاری از هجمه به بانک ها، ناشی از دریافت نکردن تسهیلات و حاصل ناآگاهی از چگونگی کارکرد سیستم بانکی است.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی افزود: در این زمینه بانک ها و بانک مرکزی به مهارت های برقراری ارتباط برای آموزش متقاضیان، آحاد جامعه و مسئولان و سیاستگذاران نیاز دارند.

پزشکیان افزود: مجلس برای ایفای نقش قانونگذاری و نظارتی خود، به ابزارها، شاخص ها و اطلاعات نظارتی بانک مرکزی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه این اطلاعات باید در قالب گزارش های راهبردی و قابل فهم برای نمایندگان ارائه شود، ادامه داد: هنگامی که تصمیم گیری بر اساس اطلاعات باشد، قانونگذاری و سیاستگذاری به بهبود وضعیت موجود منجر خواهد شد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اصلی ترین مشکلات بیشتر سازمان ها در کشور، «نبود چشم انداز و برنامه راهبردی برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده» است.

پزشکیان اضافه کرد: نداشتن برنامه راهبردی سبب شده که از داده ها و اطلاعات موجود نیز استفاده و بهره برداری درستی نشود.

وی تاکید کرد که سازمان ها باید رسالت و حدود اختیارات خود را به درستی بشناسند و همچنین ابزارهای انجام آن را داشته باشند و بر اساس آن، فعالیت های خود را مدیریت کنند.

وی گفت: مجلس آمادگی دارد هر جا خلاء قانونی است و به بستر قانونی نیاز دارد، با تعامل با سازمانها آن را ایجاد کند.

«علی کرمانشاه» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز در این دیدار اظهار داشت: امروزه اطلاعات و دانش، منبع قدرت است و هر اندازه اطلاعات دقیق تری داشته باشیم، قدرت تصمیم گیری تاثیرگذارتری خواهیم داشت.

وی افزود: بانک مرکزی در سامانه های پرداخت خود، الگوی مصرفی میلیون ها شهروند جامعه را دارد، که این اطلاعات در بستر شفاف و آزاد، قابلیت استفاده در بسیاری از تصمیم گیری ها را دارد.

وی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز ثقل شبکه بانکی و ارایه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک با ایجاد سامانه ها و سیستم های الکترونیک، در سال های گذشته خدمات گسترده ای به بانک ها و جامعه در نظام پولی و بانکی کشور ارایه داد.

براساس این گزارش، قرار است در جلسه های آینده نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی، راهکارها و پیشنهادهای گذر از وضعیت موجود به سمت شرایط مطلوب بررسی شود.