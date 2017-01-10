به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، داود کشاورزیان با بیان اینکه هم اکنون ۶۸۰ دستگاه دوربین نظارت تصویری جهت نظارت بر وضعیت جادهها، بازبینی و کنترل سرعت در راههای شریانی کشور وجود دارند گفت: نصب این دوربینها نهتنها بر مکانیزه شدن کنترل راهها منجر شد بلکه بسیاری از نهادهای ذیربط مانند پلیسراه، سازمان امداد و نجات و هلالاحمر و مراکز مدیریت بحران در استانها نیز بااتصال به این سامانه، امکان دستیابی به اطلاعات راهها را داشته و خدمات خود را انجام میدهند.
وی در ادامه به نصب سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور در راههای کشور اشاره کرد و گفت: طی ۸ سال گذشته ثبت تخلفات سرعت در بخشی از راههای اصلی کشور توسط دوربینها انجامشده ولی بهزودی تمام ۳۶ هزار کیلومتر راههای شریانی کشور به سیستم مکانیزه ثبت تخلفات عبور و مرور و سرعت مجهز میشوند.
کشاورزیان همچنین به مشکل کمبود اعتبارات جهت خدمات راهداری نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه از سال گذشته بودجه و اعتبارات مورد نیاز به بخش راه و حملونقل اختصاص نیافته و عملاً بخش از سال گذشته برای تأمین بودجه پروژهها با مشکل مواجه بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: با ادغام حوزه راهداری با حملونقل و پایانهها در استانها و تشکیل ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای در سراسر کشور طی ماههای اخیر مسئولیت نگهداری، بهسازی و ارتقای ایمنی راهها تحت مسئولیت کامل این سازمان انجام میشود.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به اهمیت راهها در توسعه کشور تصریح کرد: در صورت تحقق بودجههای کافی از طریق منابع پایدار میتوان امید داشت که ضمن افزایش ایمنی در سفرهای بینشهری و سرعت در ترددهای کشور، راهها بهعنوان سرمایههای ملی نیز بهخوبی نگهداری و بر ظرفیت اشتغالزایی کشور نیز افزوده شود.
کشاورزیان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بخش دیگری از وظایف این سازمان مربوط به حملونقل جادهای کالا، مسافر و بخش بینالمللی همچنین ساخت مجتمعهای خدماتی –رفاهی بینراهی و مراکز معاینه فنی ناوگان سنگین است و این سازمان در راستای افزایش سطح کیفی و کمی راهداری و حملونقل کشور، همکاری مستمر و مفیدی را با سایر ارگانها دارد و زیرساختهای لازم برای نهادهایی چون پلیسراه را از طریق ساخت پاسگاههای پلیسراه فراهم نموده و در اختیار آنها قرار میدهد.
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