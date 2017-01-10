استان زنجان دارای کمترین میزان معضلات اجتماعی است

سرهنگ علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین رسالت پلیس برقراری امنیت در جامعه است، افزود: زنجان در سطح کشور دومین استان است که کمترین معضلات اجتماعی را دارد.
وی با بیان اینکه زنجان در بحث معضلات اجتماعی رتبه دوم را در سطح کشور دارد، اظهار کرد: تحقق این امر مهم در راستای اجرای برنامه ها و اقدامات فرهنگی در استان است.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: فعال بودن دستگاه های فرهنگی در استان باعث می شود که معضلات اجتماعی هم در استان به تبع کاهش یابد.
آزادی تاکید کرد: دشمن امروز با جنگ نرم شبیخون فرهنگی وارد عرصه شده ولی باید برای مقابله با این توطئه برنامه ها فرهنگی افزایش یابد تا جرایم فرهنگی کاهش یابد.
وی افزود: رسانه ها از رسالت و جایگاه عظیمی برخوردار است بنابراین در بحث کاهش معضلات اجتماعی بسیار موثر هستند.
فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: پیشگیری از جرائم در جامعه حاصل نمی شود مگر با کمک مردم این امر محقق می شود.
آزادی یاد آورشد:پلیس بر امر پیشگیری از جرایم تاکید جدی دارد و لی دراجرایی شدن این امر مردم هم باید با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.
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