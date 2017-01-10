۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

مولوی عبدالحمید در جمع خبرنگاران:

آیت‌الله هاشمی در برقراری وحدت شیعه و سنی بسیار موثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشه مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در جمع خبرنگاران گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی یک شخصیت استثنایی بود و برای مردم ایران زحمت زیادی کشید.

وی افزود: فقدان ایشان قابل جبران نیست و ضایعه بزرگی به شمار می‌رود مگر اینکه خدا جبران کند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تمام عرصه‌ها تاثیر گذار و صاحب نظر بود خاطرنشان کرد: آن مرحوم در وحدت شیعه و سنی بسیار موثر بود و دید بلندی داشت و علما و اندیشمندان اهل سنت با وی ملاقات داشتند و او هم دفاع می‌کرد.

