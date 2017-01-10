شهنازی: سوارکاری در ایران از پتانسیل خوبی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار دبیر کل کمیته ملی المپیک ابراز داشت: سوار کاری در ایران قدمتی دیرینه دارد و با توجه به پتانسیلی که در کشور داریم و فضای خوبی که در فدراسیون وجود دارد و زحماتی که مسئولان آن می کشند حتی می تواند در آینده نزدیک،سهمیه حضور در بازیهای المپیک را نیز کسب کند و در این خصوص برنامه ریزی خوبی شده و در واقع حضور مربیانی همچون شما در ایران خود در راستای همین اهداف است.

شهنازی تصریح کرد: کمیته ملی المپیک بر حسب وظیفه ذاتی خود حمایت همه جانبه ای از فدراسیون های برنامه محور دارد و امیدواریم حضور یکی از مربیان خوب پرش با اسب در فدراسیون سوار کار ی باعث ادامه روند رو به رشد این رشته گردد بخصوص که سوار کاری در ابعاد قهرمانی و همگانی علاقه مندان بسیاری در کشور دارد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تصریح کرد: مربیگری شما در کشور بلژیک و چند کشور دیگر که با مدال آوری هم همراه بود نشان می دهد بخوبی بر وضعیت حال حاضر این رشته اشراف کامل دارید و امیدواریم این اشرافیت و وجود نفرات آینده دار در اردوی تیم ملی،باعث روند رو به رشد آن در تورنمنت های پیش رو گردد.

در ادامه سرمربی بلژیکی تیم ملی پرش با اسب کشورمان ضمن ابراز قدر دانی از حمایت های کمیته ملی المپیک از این رشته المپیکی تصریح کرد:بدون تردید سوار کاری ایران در بخش پرش از پتانسیل خوبی برخودار می باشد و بنده با شناخت کامل مسئولیت هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفتم و با نفراتی که در اردوی تیم دیدم باید بگویم سوارکاران شما از شرایط خوبی برخودار هستند.

وی ادامه داد: تمام تجربیات خودم را که در عرصه قهرمانی و مربیگری بدست آورده ام در اختیار تیم ملی پرش ایران قرار خواهم داد و باید بگویم فدراسیون در امر برنامه ریزی تا کنون خوب عمل کرده و مطمئن باشید در آینده نزدیک شاهد موفقیت های این رشته در عرصه بین المللی خواهید بود.

در این دیدار مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوار کاری نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و در دست انجام فدراسیون مبنی بر توجه به سنین پایه و بزرگسالان ارائه داد و تاکید کرد: سرمربی بلژیکی تیم ملی پرش با اسب،نفرات جوان و بزرگسالان را توامان در اردو زیر نظر خواهد داشت چرا که هدف فدراسیون جدای از نتیجه گیری توجه به پشتوانه سازی نیز می باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 25 نفر در اردو حضور دارند تا سرمربی بلژیکی بتواند در ابتدای امر شناخت بهتری از وضعیت فعلی بدست آورده و بر اساس آن برنامه ریزی نماید.