به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی که چندی پیش از هدایت فنی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز کناره گیری کرد، این روزها در کلاس مربیگری پروفشنال فوتبال حضور پیدا کرده تا با افزایش دانش مربیگری خود، بالاترین مدرک مربیگری فوتبال ایران را به همراه تنی چند از مربیان لیگ برتری اخذ کند.

خطیبی سابقه هدایت هر سه تیم لیگ برتری فوتبال تبریز را در کارنامه دارد و همچنین توانسته تنها مربی تبریزی باشد که دو تیم از این شهر را به لیگ برتر برساند. پس از دوری چند مدت خطیبی از رسانه ها، وی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر سکوت خود را شکست.

حضور در دوره پروفشنال مربیگری

کلاسی در این سطح حدود شش سال قبل برگزار شده بود و اکنون فرصتی بود تا من در آن حاضر شوم خطیبی ابتدا در خصوص آخرین وضعیت مربیگری خود و همچنین حضور در کلاس مربیگری درجه پروفشنال گفت: این کلاس از حدود ۱۰ روز قبل در تهران آغاز شده و بنده به همراه چند تن از دیگر مربیان لیگ برتری در آن حضور داریم. کلاسی در این سطح حدود شش سال قبل برگزار شده بود و اکنون فرصتی بود تا من در آن حاضر شوم. آقای گری فیلیپس اهل انگلستان مدرس این دوره است و تقریبا همه مربیان لیگ برتری در آن حضور دارند.

عجله ای برای مربیگری ندارم

وی در ارتباط با اینکه علیرغم وجود چند پیشنهاد لیگ برتری و لیگ یکی، در کلاس مربیگری حضور پیدا کرده است، عنوان کرد: من دو پیشنهاد لیگ یکی و یک پیشنهاد لیگ برتری دارم اما همانطور که گفتم کلاس درجه پروفشنال فوتبال آخرین بار شش سال قبل در ایران برگزار شده و احتمال دارد که تا چند سال آینده برگزار نشود. اخیرا نیز کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که مربیان برای حضور در لیگ قهرمانان باید این مدرک را داشته باشند. به همین دلیل من فعلا به پیشنهاداتم جواب نداده ام و تمرکزم روی این دوره مربیگری است. البته بعد از پایان کلاس اگر پیشنهاد خوبی داشته باشم، تصمیم گیری می کنم وگرنه فعلا عجله ای برای پذیرفتن سرمربیگری تیمی را ندارم.

تراکتورسازی مدعی هر دو جام است

خطیبی در ادامه در پاسخ به این سئوال که وضعیت تیمهای فوتبال تبریز را چگونه ارزیابی می کند، گفت: خدا را شکر چند مدتی است که وضعیت فوتبال تبریز خوب است. تراکتورسازی که مدعی کسب هر دو جام است و من آرزو می کنم که اولین قهرمانی لیگ و دومین قهرمانی حذفی تراکتورسازی را امسال ببینیم. سردار آجرلو برای اولین بار در فوتبال تبریز توانسته است که با مدیریت قوی خود و تفکر حرفه ای که دارد، حاشیه ها را از تیم دور کند. در فوتبال ما هیئت مدیره یک باشگاه باید در بحث ساختار و مدیرعامل نیز در بحث اجرایی کار کند. زمان حضور من در تراکتورسازی، تیم در صدر جدول بود اما هر روز شاهد مصاحبه هیئت مدیره بودیم که نباید این اتفاق می افتاد .

نباید انتظارات از تراکتورسازی را بالاتر ببریم چون به تیم استرس وارد می شود وی افزود : خوشبختانه اکنون در تراکتورسازی آقای آجرلو اجازه این کار را به هیئت مدیره نداده و همین امر باعث شده تا مانع ایجاد حواشی شود. شما ببینید در باشگاه استقلال این موضوع چه حواشی بزرگی را برای تیم به دنبال داشته است. خوشبختانه در تراکتور امسال سردار آجرلو به همراه آقای قلعه نویی خودشان باهم تصمیم گیری می کنند و اجازه دخالت به بقیه را نمی دهند و همین امر باعث شده تا حواشی از این تیم دور بماند و نتیجه آن هم ان شاءالله گرفتن هر دو جام خواهد بود. البته نباید انتظارات از تراکتورسازی را بالاتر ببریم چون به تیم استرس وارد می شود و همه باید کمک کنیم تا تیم در شرایط عادی مسیر خود را طی کند.

وضعیت گسترش فولاد بهتر می شود

سرمربی پیشین تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در خصوص عملکرد این تیم در رقابت های امسال لیگ برتر اظهار کرد: گسترش فولاد از لحاظ ساختار جزو باشگاه های نمونه کشور است. آقایان حسین زاده و سمندر ساختار و بستر بسیار مناسبی فراهم کرده اند و هر مربی در این تیم باشد ذهنش فقط معطوف به مسائل فنی است و می تواند کارش را راحت تر انجام دهد. فراز کمالوند هم با اینکه ابتدا نوسان داشت اما هم اکنون روند رو به رشدی در پیش گرفته و نیم فصل دوم نتایج این تیم بهتر خواهد شد.

ماشین سازی باید مستقل باشد

وی که به تازگی از هدایت فنی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز کناره گیری کرده است، در ارتباط با عملکرد این تیم پس از حضور فرهاد کاظمی، گفت: در مورد ماشین سازی حرف زیاد است. ماشین سازی تا زمانیکه به لیگ برتر نیامده بود هیچکس صاحب‌نظر نبود اما بعد از اینکه تیم به لیگ برتر آمد همه شدند کارشناس و صاحب نظر! این اظهارنظرها باعث شد تا تیم به حاشیه برود. برای جلوگیری از این حاشیه ها پیشنهاد می دهم که ماشین سازی از زیر چتر شورا و شهرداری باشگاه شهرداری جدا شده و مستقل باشد. خیلی ها برای تبلیغ خود در شورا و خودشیرینی برای بعضی ها علیه تیم مصاحبه کردند و به دنبال آن من.

هفته ششم استعفا کردم

خطیبی با اشاره به عملکرد اعضای هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی یادآور شد: بعضی از اعضای هیئت مدیره در باشگاه ماشین سازی فقط "نما" بودند و تصمیم گیرنده یک شخص خاص بود، این اعضا به حرفهای خودشان عمل نکردند و حتی به امضاهای خود زیر پای صورتجلسات هم احترام نگذاشتند. در بین اعضای هیئت مدیره اختلاف نظر شدید وجود داشت و هر کسی یک حرفی می زد و همه دیدند حتی درگیری هم بین اعضا پیش آمد و اینها باعث وجود حاشیه و عدم تمرکز در تیم شد.

تناقض در گفته های کاظمی

وی در خصوص اظهار نظر فرهاد کاظمی در خصوص بازیکنان تیم ماشین سازی، گفت: آقای فرهاد کاظمی مربی من بوده و برای ایشان احترام زیادی قائلم اما با این حال معتقدم که در حرف های ایشان تناقض وجود دارد.

آقای کاظمی در روزهای اول حضورش در ماشین سازی اعتقاد داشت که این تیم توانایی آسیایی شدن دارد اما جالب است که بعد از بازی با سایپا گفته که خیلی از بازیکنان ماشین سازی در حد این تیم و لیگ برتر نیستند. به نظر من نباید چنین تناقضی در حرف های آقای کاظمی وجود داشته باشد، این حرفها توجیهی بیش نیست و اگر قرار بود گفته شود که بازیکنان ماشین سازی در حد لیگ برتر نیستند، باید همان اول گفته می شد. در حالی که من معتقدم تیم ماشین سازی خوب بسته شده است.

آقایان در لیگ برتر توفیق ندارند

سرمربی سابق تیم ماشین سازی در عین حال با بیان اینکه ایراد کار در باشگاه ماشین سازی جای دیگری غیر از کادرفنی و بازیکنان است، تصریح کرد: رسول خطیبی و فرهاد کاظمی و بازیکنان عامل وضعیت نابسامان ماشین سازی نیستند، اگر بازیکنان خارجی مصاحبه کنند می فهمید که باشگاه چکار کرده که آنها از حضور در ماشین سازی اینهمه پشیمان هستند، آنها شرایطی را تجربه کردند که من به عنوان یک فرد فوتبالی خجالت می کشیدم. مشکل ماشین سازی از جایی است که بعضی از آقایان در حد لیگ برتر نیستند.

این آقایان در ۱۵ سال حضور و فعالیتشان، در لیگ دسته یک شاید کمی موفق بوده اند اما هرگز در لیگ برتر توفیق نداشته اند.

زحماتم در ماشین سازی به هدر رفت

وی با بیان اینکه زحمات او و همکارانش در آوردن تیم ماشین سازی به لیگ برتر به هدر رفته است، گفت: من هفت ماه در لیگ یک در ماشین سازی بودم که شش ماه از این مدت اصلا شب و روز نداشتم و کار می کردم. این زحماتی که ما برای ماشین سازی کشیدیم آقایان با دستان خودشان هدر می دهند.

از مسئولان می خواهم که برای این مجموعه تصمیم منطقی بگیرند، ماشین سازی بعد از ۲۰ سال به لیگ برتر رسیده و نباید این دستاورد مهم به هدر برود. در زمان من ماشین سازی مشکلات فنی داشت اما به جرات می گویم که اگر این نفرات در باشگاه هایی مثل گسترش فولاد، تراکتورسازی، سایپا، پیکان یا هر مجموعه منظم دیگری که تفکرات حرفه ای و سطح بالایی دارند، بودند تیم می توانست جزو چهار تیم بالای جدول باشد.

خطیبی در این خصوص ادامه داد: بازهم می گویم که وقتی آقایان برای حرف ها و امضاهای خودشان احترام و ارزش قائل نیستند، پس تقصیر مربی و بازیکن نیست که تیم نتیجه نمی گیرد. من این حرفها را از روی دلسوزی می گویم و می خواهم تیم در مسیر موفقیت باشد. امیدوارم خیلی زود تصمیمی گرفته شود که مانع از بازگشت تیم به لیگ دسته اول شود.

مدیریت در ماشین سازی تلگرامی بود

مدیرعامل یک باشگاه باید قابلیت ها و بار فنی یک مربی را ببیند وی در ادامه با بیان اینکه مدیریت یک باشگاه نباید تلگرامی باشد، اظهار کرد : مدیرعامل یک باشگاه باید قابلیت ها و بار فنی یک مربی را ببیند نه اینکه مثلا در تلگرام از حرف های بعضی ها بترسد و تصمیم های دیگری بگیرد. فکر می کنم چنین مدیریتی نشان از ضعف آقایان دارد و اگر این مشکل برطرف نشود آینده ماشین سازی خوش نخواهد بود. ما باید همه دست به دست هم بدهیم و این مشکل را برطرف کنیم. اکنون موقع برطرف کردن این مشکل بزرگ است و اگر تعلل کنیم، راه را بیراهه رفته ایم.

نگذاشتند برنامه هایم اجرایی شود

سرمربی سابق تیمهای گسترش فولاد، تراکتورسازی و ماشین سازی با گفتن این جمله که «مدیران غیر فوتبالی اجازه ندادند برنامه های من برای تحول فوتبال تبریز اجرا شود» یادآور شد: من برنامه های زیادی برای آینده فوتبال تبریز داشتم و با وجود اینکه دو تیم تبریز را لیگ برتری کرده ام، اما می گویم که این ۱۰ درصد از آنچه در فکرم داشتم، بود. مسئولان و مدیران غیر فوتبالی شرایط را برای من مهیا نکردند تا آینده فوتبال تبریز را متحول کنم. در تاریخ فوتبال قهرمانی ها به جای خود ارزش دارند، اما من با لیگ برتری کردن دو تیم تبریزی حداقل دینم را به شهرم ادا کردم اما متاسفانه عده ای که به فکر منافعشان هستند و برای از دست دادن میز هایشان هراس دارند و نمی توانند از رسول خطیبی پول و باج بگیرند، به فوتبال استان ضربه زدند و می زنند.

ما استعدادهایی داریم که محو شده اند، در رده های پایه پتانسیل فوتبال استان بسیار بالاست وی افزود: من از اینکه به هدفم نرسیدم و برنامه ای که داشتم را اجرایی نکردم، ناراحتم. ما استعدادهایی داریم که محو شده اند، در رده های پایه پتانسیل فوتبال استان بسیار بالاست. حالا می بینیم که آقایان با توجه به بده بستانهایی که دارند، بازیکنانی به تیمهایشان می آورند که در خود تبریز و دیگر شهرهای استان چنین بازیکنانی وجود دارد.

بعضی ها در فوتبال به دنبال پول و مقام هستند

خطیبی که پس از مدتها سکوت خود را شکسته بود، در خاتمه گفت: مردم آذربایجان در هر جایی که من را می بینند همواره به من لطف دارند و من از آنها تشکر می کنم، آنها از عملکرد من به نیکی یاد می کنند که دو تیم را لیگ برتری کرده ام. حالا افرادی دور و بر فوتبال آمده اند که به دنبال پول یا پست و مقام هستند و وقتی می بینند به چیزی نمی رسند، مانع پیشرفت فوتبال استان می شوند. این آقایان برنامه ای برای فوتبال ما ندارند و باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود. آقایان باید حداقل برای سه، چهار سال آینده فوتبال استان برنامه ریزی داشته باشند نه اینکه فقط امروزشان را ببینند. من برای هر سه تیم تبریزی در مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و از هواداران همیشه همراه می خواهم که هر سه تیم فوتبال تبریز را همچون همیشه حمایت کنند.