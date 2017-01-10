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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام:

ایلام ۷۳۵ اثر ملی دارد

ایلام ۷۳۵ اثر ملی دارد

ایلام-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: جمع آثار تاریخی به ثبت رسیده استان ایلام در فهرست ملی به ۷۳۵ اثر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه‌زاده  با اعلام این خبر گفت: در جلسه شورای سیاست‌گذاری ثبت آثار با حضور مدیرکل دفتر ثبت، مدیرکل دفتر بناها و محوطه‌های تاریخی، رئیس موزه ملی ایران ، نمایندگان دفتر حقوقی و املاک، نماینده پژوهشکده و اشخاص صاحب نظر و دانشگاهی در سازمان مرکزی تشکیل و ۱۳ اثر تاریخی استان ایلام واجد ثبت در فهرست آثار ملی کشور شناخته شده و به تصویب اعضا رسید.

وی افزود: آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را  گورستان دم گرپرچینه مربوط به عصر مس سنگی، برنز، محوطه کلگه ۱ ساسانی اسلامی، قلادنه ساسانی اسلامی، محوطه کلگه ۲ تاریخی اسلامی، محوطه تختان  تاریخی(ساسانی- اسلامی) در شهرستان دهلران  و  اثرهای  محوطه سرچنار مربوط به عصر نوسنگی مس وسنگ، برنز تاریخی(اشکانی- ساسانی)، محوطه حیات غارت بیه عصرآهن-تاریخی(اشکانی ساسانی) اسلامی، باجگیران ( ساسانی-اسلامی) - محوطه گیژه ،تاریخی(ساسانی) اسلامی،حاج بتیار تاریخی(ساسانی) در شهرستان آبدانان و همچنین اثرهای قلادیمه ری (تاریخی)  - محوطه ورزرین  (عصر آهن) در شهرستان ایوان  و اثر قلاخوارگه (ساسانی- اسلامی) در شهرستان چرداول در فهرست آثار ملی ثبت شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: در حال حاضر جمع آثار به ثبت رسیده استان ایلام در فهرست آثار ملی به عدد ۷۳۵ اثر در فهرست آثار ملی کشور رسیده است.

کد مطلب 3873398

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