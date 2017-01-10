اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه عمرانی آقاعلی عباس بادرود

حجتالاسلام رضا صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه فضاهای امامزادههای استان اصفهان برای توسعه گردشگری مذهبی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که در سطح استان اصفهان ۷۱۸ امامزاده وجود دارد که بیش از ۲۰۰ عدد از این امامزادهها تاریخی بوده و از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه توسعه عمرانی در امامزادهها بیشتر از محل نذورات و درآمد خود امامزادهها انجام میشود، اضافه کرد: همچنین با برگزاری جلساتی با خیرین برای تحقق این امر نیز وارد مذاکره شدهایم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه به تصویب طرح جامع توسعه آستان مقدس امامزاده آقا علی عباس (ع) نیز اشاره کرد و گفت: این طرح از سال ۷۰ کلید خورده و توسعه آن تا ۳۱۰ هکتار مصوبات اولیه را دریافت کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تامین اعتبار مورد نیاز برای توسعه امامزاده آقا علی عباس (ع) از عهده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خارج بوده و نیازمند اعتبارات ملی هستیم، تصریح کرد: در این راستا خوشبختانه با نظر هیات دولت اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه و عمران امامزاده آقا علی عباس (ع) بادرود به این امامزاده واجب التعظیم اختصاص یافت.
حجتالاسلام صادقی افزود: براساس این مصوبه این اعتبار برای بازسازی و ایمن سازی زائرسراها و سایر بخشهای آستان مقدس امامزاده آقاعلیعباس(ع) بادرود به تصویب رسیده است.
نظر شما