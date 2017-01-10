آیت الله هاشمی رفسنجانی سربازی فداکار و رهروی ثابت قدم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی گفت: آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی پشتوانه قوی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بود.

حجت‌الاسلام مرتضوی افزود: آیت الله هاشمی انسانی فقیه، مجتهد انقلابی وکم نظیر در قرن اخیر بود.

وی عنوان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و رهبری، خار چشم دشمنان و انسانی بسیار رئوف، مهربان، دلسوز و مردمی، انسانی تیز هوش، صادق و صبور بود.

وی ادامه داد: ایشان همیشه نظام را بر خود و خانواده خود ترجیح می داد و هر کجا کوچکترین خدشه ای بنا بود بر نظام و منافع نظام وارد شود، خود را فدای نظام و انقلاب می کرد و در این راستا متحمل سختی های طاقت فرسایی هم شد.

حجت‌الاسلام مرتضوی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی از سن ۲۰ سالگی به‌عنوان یک سرباز فداکار در خدمت انقلاب اسلامی بود، گفت: این مبارز فداکار و ایثارگر حرکت را در کنار امام راحل آغاز کردند و تا آخرین لحظات زندگی شان به آرمان های امام خمینی (ره) پشت نکردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری افزود: این مبارز انقلابی برای امام و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی مالک اشتری بود و بعد از ارتحال امام تاکنون به‌عنوان سربازی فداکار و رهرویی ثابت قدم، رهروی رهبری های داعیانه مقام معظم رهبری در تمام مراحل بود.

وی گفت: این مبارز فداکار از عهده تمام مسئولیت هایی که داشتند از اول در تمام مراحل نظام جمهوری اسلامی ایران چه در زمان ریاست جمهوری و چه در زمانی که ریاست مجلس خبرگان رهبری و چه در زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تمام این مراحل به نحو شایسته و مثل یک سرباز پاک باخته برای اسلام و انقلاب تلاش کردند.