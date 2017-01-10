صادرات بیش از ۶۶۰ هزار تن محصولات کشاورزی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، علی اصغر بهمنی پور از صادرات۶۶۰ هزار و ۴۷۵ تن محصولات کشاورزی به ارزش ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از استان طی ۹ ماهه سپری شده از امسال خبر داد.

وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی استان شامل ۶۰ قلم کالای اساسی بوده که از مرزهای خسروی، پرویزخان، سومار، شیخ صله به اقلیم کردستان و کشور عراق صادر شده است.

بهمنی پور، محصولات کشاورزی صادر شده استان را شامل سبزی و سیفی از جمله سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، کاهو، کلم و هسته دارانی چون هلو، شلیل، زردآلو، گوجه سبز و میوه‌هایی همچون سیب درختی، گلابی، زالزالک، انار و توت، پسته، بادام و مرکباتی مانند پرتقال، نارنگی، لیموترش و... برشمرد.

وی با اشاره به حمایت از صادرکنندگان با ارایه تسهیلات ارزان قیمت تصریح کرد: سود این تسهیلات برای صادرکنندگان استان ۱۱ درصد است.

بهمنی پور با بیان اینکه مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده اضافه کرد: صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ازای صادرات یک کیلو و ۵۰۰ گرم سیب درختی می‌توانند یک کیلوگرم موز با تعرفه پنج درصدی وارد کنند در صورتی که تعرفه اصلی واردات موز ۲۶ درصد است و یا صادرکنندگان سیب زمینی به ازای صادرات هر کیلوگرم از این محصول یک هزار و ۵۰۰ ریال مشوق دریافت خواهند کرد.

وی افزود: تاکنون طی دو سال حدود ۱۵۰ میلیارد ریال برای صادرات سیب زمینی مشوق صادراتی به صادرکنندگان پرداخت شده است.

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی جهاد کشاورزی کرمانشاه در خصوص واردات محصولات کشاورزی به استان نیز گفت: در ۹ ماه گذشته سه هزار و ۵۱۴ تن محصولات به ارزش ۱۲۹ میلیارد ریال واردات داشته ایم که این آمار نسبت به سال گذشته روند کاهشی نشان می دهد.

وی در ادامه به صادرات دام زنده به کشورهای خلیج فارس در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۲۷ هزار راس دام زنده به ارزش هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به کشور های عربی صادر شده که نسبت به سال گذشته روندی افزایشی دارد.

استان کرمانشاه با ۹۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ یکی از قطب های کشاورزی کشور است.