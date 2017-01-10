به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صحتی شب گذشته در چهاردهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هوشمندسازی ۸۰۰ کنتور در دستور کار قرار گرفته که ۴۰۰ مورد آن تا پایان سال جاری انجام می شود.

وی بیان کرد: برای اجرای این طرح مشترکان صنعتی و کشاورزی در اولویت قرار دارند و هوشمندسازی ۴۰۰ کنتور سهمیه امسال تا پایان سال اجرایی می شود.

صحتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است، افزود: با اجرای این طرح پای انرژی خورشیدی به منازل مردم یزد باز خواهد شد.

وی بیان کرد: استفاده از انرژی خورشیدی در منازل استان یزد برای حداقل هزار واحد مسکونی انجام خواهد شد.

صحتی یادآور شد: بر اساس برنامه ‌ریزی‌های انجام شده قرار است تا نیمه ‌های بهمن قرارداد اجرای این طرح منعقد شود و بخشی از کار نیز در سال جاری انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد ادامه داد: با برخی نهادها برای در اولویت قرار گرفتن مخاطبان آنها نیز تفاهم‌نامه هایی امضا شده که از آن جمله می توان به کمیته امداد استان یزد اشاره کرد.