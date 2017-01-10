دیار قومس از هجرت یار رهبری متاثر شد/ هاشمی همیشه زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، از همان دقایق نخست خبر ارتحال آیتالله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم جایجای استان سمنان در فضای مجازی و در کوی و برزن شهرها و اکناف و روستاهای دیار شهیدپرور قومس، یکرنگ و یکصدا، همدل و همراه، بر این حقیقت صحه گذاشتند که هاشمی همیشه زنده است و یار غار امام خمینی(ره)، در یادهای مردمان قدرشناس ایرانزمین، همیشه جاودان خواهد ماند.
هاشمی رفت و یک ایران را متأثر ساخت، کشوری که چه بسیار مردان مقاومی از جنس نور چون بهشتی، طالقانی، قرنی، مطهری، رجایی، باهنر، مدنی، مهدوی کنی و هزاران نام ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی را بر تارک آسمان فخر و غرور خود، دیده و امروز ستارهای دیگر به نام آیتالله هاشمی رفسنجانی بر گنبد نیلگون و مرتفع آن، حکشده است آسمانی که امروز پرستاره از هر زمان دیگر در آستانه چهارمین دهه از حیات باشکوه انقلاب، چنان میتابد که درخشش بینظیرش چشم بدخواهان را کور میسازد بدخواهانی که عمرش را ۴۰ ماه تخمین میزدند و افول ستاره بختشان امروز چهار دهه است که برجهانیان اثبات میشود.
هاشمی رفت و یک ملت را متأثر ساخت، ملتی که همیشه قدردان بودهاند و این بار برای وداع با پیکرش حضوری میلیونی دارند تا شاید با این حضور بگویند همه القاب هاشمی رفسنجانی چون، یار دیرین امام و رهبری، همسنگر روزهای مبارزه و تئوریسین دفاع مقدس، مرد سازندگی، مردی برای تمام فصول، سنگ صبور انقلاب و امیرکبیر زمان، بیدلیل برازنده نام بلندش نیست.
فقدان هاشمی خسران بزرگی برای انقلاب اسلامی است
مسئولان استان سمنان نیز در کنار مردم، آئین وداع با یار دیرین امام(ره) را فراموش نکردهاند و از گوشه گوشه دیار قومس خبر میرسد که مسئولان یکبهیک در همراهی با ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی، رحلت جانگداز آیتالله هاشمی رفسنجانی را تسلیت میگویند. اما روز گذشته نخستین پیام از سوی آیتالله شاهچراغی نماینده ولیفقیه در استان و محمدرضا خباز استاندار سمنان ارسال شد.
در بخش نخست این پیام خطاب به ملت ایران اسلامی، آمده است: ارتحال جانسوز عالِم مجاهد، یار و همراه دیرین امام(ره) و رهبری، مرحوم حضرت آیتالله هاشمی رفسنجانی که بیشک از ارکان رکین انقلاب اسلامی و از متفکران مبارز و اندیشمندان خوشفکر انقلاب بود، دلهای ارادتمندان را به اندوهی عمیق گرفتار کرد تلاش و مجاهدت این عالم نستوه و خدمات کمنظیرش برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیش و بعد از انقلاب، هیچگاه از ذهن ملت ایران پاک نخواهد گردید و همواره نام این شخصیت بزرگوار در تاریخ انقلاب اسلامی به بزرگی و نیکی یاد خواهد شد .
در این پیام همچنین میخوانیم: این شخصیت انقلابی که از یاران نزدیک امام(ره) و رفیق دیرین، و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامی، و همکار نزدیک مقام معظم رهبری در سالهای متمادی در عهد جمهوری اسلامی بود، عمر پربرکت خود را در مسیر پاسداشت از حریم ولایت، مبارزه با رژیم ستمشاهی و انجام مسئولیتهای خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلح نظام صرف نمود و برگهای درخشان زندگی پرفرازونشیب این مبارز قدیمی همواره مُعرف اسلام ناب محمدی و منادی وحدت اسلامی بود.
در بخش پایانی خطاب به ملت استان سمنان، آورده شده بود: اینجانبان مصیبت و ضایعه عظمای رحلت این انسان وارسته و به خدا پیوسته را نخست به ساحت روحانی قطب عالم امکان حضرت صاحبالزمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهوری، مراجع تقلید، حوزههای علمیه و نیز اعضای مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ملت شریف و باوفای ایران، بهخصوص مردم مؤمن و قدرشناس استان سمنان تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای بیت بزرگوار ایشان صبر و شکیبایی، و برای آن عزیز مهاجر الی الله علوّ درجات از حضرت احدیت مسئلت داریم.
هاشمی مرد تأثیرگذار انقلاب اسلامی بود
دیگر واکنش به ارتحال هاشمی رفسنجانی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ابراز شد، حجتالاسلام علی شکری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پیامی، نوشت: خبر درگذشت یکی از استوانههای انقلاب اسلامی قلب تمام ملت ایران اسلامی و دوستداران انقلاب را متأثر کرد امروز مردی از تبار انقلاب، در هنگامهای دیار خاکی را ترک گفت که دلهای میلیونها ایرانی در فراغش غمبار شد.
در این پیام میخوانیم: آن عالم مجاهد مردی بود که در غالب رویدادهای انقلاب اسلامی نقش داشت و امروز رهبر معظم انقلاب وی را دوست و همرزمی دانستند که وسوسه خناسانی که در سالهای اخیر با شدّت و جدیت در پی بهرهبرداری از تفاوتهای نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به رهبری خلل وارد آورد لذا این وجه عالیه شخصیت آیتالله هاشمی محسوب میشود.
در پایان این پیام آمده است: آیتالله هاشمی رفسنجانی در زمره معدود شخصیتهای تاریخ ایران اسلامی بود که تجربهای چنین طویلالمدت از مجاهدت و مبارزه درراه پیروزی انقلاب اسلامی را در کارنامه داشته و همچنین خستگیناپذیر درراه انقلاب و آرمانهای ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) و ولیفقیه زمان خود حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در تلاش بود، لذا فقدان این چهره ارزشمند انقلاب ضایعهای برای تمام مردم ایران اسلامی قلمداد میشود.
هاشمی تئوریسین جنگ بود
نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز طی پیامهایی ضمن گرامیداشت مقام یار امام، رحلت جانگداز هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان نوشت: ارتحال ناگهانی، تأثربرانگیز و ضایعه فقدان سردار سازندگی، فرمانده مقتدر و تئوریسین هشت سال دفاع مقدس، عالم فاضل و وارسته، یار دیرین امام و انقلاب، همراه و همسنگر و همرزم مقام معظم رهبری - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضرت آیتالله هاشمی رفسنجانی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم عاشق انقلاب و ولایت تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
وی در بخش دیگری از این پیام مینویسد: آن مرحوم تئوریسین هشت سال دفاع مقدس بود، باشد که بهپاس معرفت و شخصیت کمنظیر، پشتوانه کمنظیر، پشتوانه گنجینه بیش از ۶۰ سال مبارزات انقلابی در مسیر تحکیم و تحقق اهداف مقدس ایران اسلامی و اقیانوس خدمات و تلاشهای صادقانه، روح پاکش با صاحب ائمه اطهار (ع) همنشین و در جوار رحمت و رضوان الهی آرام گیرد.
آیتالله هاشمی مردی معتدل بود
نماینده مردم شهرستان شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز دراینباره نوشت: آیتالله هاشمی رفسنجانی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی بودند که مردم و مسئولان با هوشیاری نباید بگذارند نبود ایشان بهعنوان رکن این نظام در جامعه احساس شود لذا ارتحال ایشان باید منشأ خیر باشد و باید وفاق ملی در کشور دوچندان شود و همه آحاد جامعه باید با برادری و وحدت راه و منش آیتالله هاشمی را ادامه دهند مردم ایران به وجود اشخاصی دلسوز و خوشفکر در نظام جمهوری اسلامی افتخار میکنند و راهی که امیرکبیر برای ساخت ایرانی آباد پیمود بهیقین آیتالله هاشمی نیز همان مسیر را رفتند.
سید حسن حسینی شاهرودی همچنین نوشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی دشمنان بیشماری دارد بنابراین جریانهای سیاسی همواره باید با تواضع نسبت به مسائل مختلف کشور برخورد و نباید اختلافنظرهای سیاسی بیاساس به چالشهای خسارتبار ختم شود این شخصیت بزرگ در تاریخ ایران و اسلام همواره با صبر و گشادهرویی مسائل مختلف کشور را زیر نظر داشت و با تلاشهای مجاهدانه، بسیاری از کارشکنیهای دشمنان را خنثی میکردند.
وی در بخش دیگر پیام خود تأکید کرد: این شخصیت وارسته، یکی از بزرگ اندیشان نظام جمهوری اسلامی از بین مردم جامعه به دیاری ابدی رخت بربست لیکن باید این واقعه حزنانگیز را به رهبر معظم انقلاب تسلیت بگویم چراکه ایشان دوست و یار وفادار خودشان را که در دوران حساس نظام جمهوری اسلامی همگامشان بودند، از دست دادند.
هاشمی مرد تاریخساز ایران اسلامی
امامجمعه و فرماندار سرخه نیز طی پیامی مشترک ضمن گرامیداشت یاد و خاطر آیتالله هاشمی رفسنجانی، عنوان کردند: ارتحال جانسوز عالم مجاهد نستوه، یار و همراه دیرین امام و رهبری، مرحوم حضرت آیتالله هاشمی رفسنجانی که بدون شک از پایههای استوار انقلاب اسلامی و از مبارزان بیبدیل انقلابی و اندیشمندان خوشفکر انقلاب بود، دلهای ارادتمندان بهنظام جمهوری اسلامی را به غم و اندوهی غیرقابلتوصیف دچار کرد یقیناً فقدان این بزرگمرد تاریخساز انقلاب اسلامی و مجاهد خستگیناپذیر خسرانی جبرانناپذیر برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: تلاش و ازخودگذشتگیها و خدمات کمنظیر این بزرگمرد انقلابی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیش و بعد از انقلاب هیچگاه از ذهن ملت بزرگوار ایران پاک نخواهد شد و در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره از نام این یار و همراه امام و رهبری به نیکی و بزرگی یاد خواهد شد، این شخصیت انقلابی که بهراستی میتوان ایشان را رهرو امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهره شاخص نظام جمهوری اسلامی، تاریخساز برهههای حساس انقلاب اسلامی دانست ایشان عمر سراسر ارزشمند و پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) تقدیم جمهوری اسلامی ساخت، همچنین مسئولیتهای خطیر در دفاع مقدس و فرماندهی جبهههای جنگ حق علیه باطل، ریاستجمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها برگهایی درخشان از زندگی پرفرازونشیب این مبارز قدیمی است که همواره معرف اسلام ناب محمدی و منادی بخش وحدت اسلامی بود.
در پایان این پیام میخوانیم: اینجانبان مصیبت و ضایعه عظیم رحلت این انسان وارسته و به خدا پیوسته را نخست به ساحت مقدس بقیهالله اعظم حضرت ولیعصر(عج) مقام معظم رهبری، ریاستجمهور، مراجع تقلید، حوزههای علمیه و همچنین اعضاء مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ملت شریف، ولایتمدار و باوفای ایران اسلامی، بخصوص مردم شهیدپرور و انقلابی سرخه تسلیت و تعزیت عرض کرده و برای اهلبیت ایشان صبر و شکیبایی و برای روح بزرگ آن مهاجر الی الله علوّ درجات از ایزد منان مسئلت داریم.
هاشمی یکی از ارکان نظام اسلامی بود
امامجمعه و سرپرست فرمانداری میامی نیز در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال آیتالله هاشمی، نوشتند: رحلت حضرت آیتالله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین انقلاب اسلامی و پیوستن ایشان به یاردیرین خویش، حضرت امام خمینی (ره) موجب تأثر شد، ایشان برای برپایی انقلاب اسلامی، تلاشهای بیشماری داشتند که بر هیچکس پوشیده نخواهد ماند، وی عمر سراسر ارزشمند و پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) تقدیم جمهوری اسلامی ساخت، همچنین مسئولیتهای خطیر در دفاع مقدس و فرماندهی جبهههای جنگ حق علیه باطل، ریاستجمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها برگهایی درخشان از زندگی پرفرازونشیب این مبارز قدیمی است که همواره معرف اسلام ناب محمدی و منادی بخش وحدت اسلامی بود.
در این پیام همچنین آمده است: به فرمایش رهبر فرزانه انقلاب، زندان و تحمل شکنجههای ساواک و مقاومت در برابر اینهمه و آنگاه مسئولیتهای خطیر در نظام جمهوری اسلامی برگهای درخشان زندگی پرفرازونشیب این مبارز قدیمی است.
اینجانبان این مصیبت را به مقام معظم رهبری، ریاستجمهور، مراجع تقلید، حوزههای علمیه و همچنین اعضاء مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ملت شریف، ولایتمدار و باوفای ایران اسلامی، بخصوص مردم شهیدپرور و انقلابی شهرستان میامی تسلیت و تعزیت عرض کرده و برای بیت مکرم ایشان صبر و شکیبایی و برای روح بزرگ آن مهاجر الی الله علوّ درجات از ایزد منان مسئلت داریم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر میامی نیز در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیتالله هاشمی، نوشت: هاشمی رفسنجانی یکی از ارکان نظام بود که خدمات بسیار فراوانی به انقلاب اسلامی داشته است لذا به همین مناسبت شورای اسلامی میامی، بهمنظور گرامیداشت این یار دیرین امام و انقلاب، مراسم ختمی روز پنجشنبه ۲۳دیماه از ساعت۱۰الی ۱۲در مسجد جامع شهر میامی برگزار خواهد کرد و همشهریان عزیز، با حضور در این مراسم و قرائت فاتحه، یاد یار دیرین مقام معظم رهبری را پاس خواهند داشت.
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