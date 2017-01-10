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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان یزد:

۱۱۵ روستای استان یزد آبرسانی می شود

۱۱۵ روستای استان یزد آبرسانی می شود

یزد ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد از آبرسانی به ۱۱۵ روستای استان یزد با جمعیتی بالغ بر ۷۱ هزار نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فاتحی شب گذشته در چهاردهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: آبرسانی به دو هزار روستا در سطح کشور آغاز شده و با اجرای پروژه های مختلف این روند ادامه دارد و در یزد نیز ۱۱۵ روستا با ۷۱ هزار نفر جمعیت از نعمت آب بهره مند می شوند.

وی با اشاره به پروژه هایی که در این راستا در استان یزد در حال اجرا است، افزود: این پروژه ها پیشرفت ۵۴ درصدی دارند و پیش بینی می شود تا پایان سال عمرانی ۹۵ مورد بهره برداری قرار گیرند.

فاتحی همچنین از احداث ۱۴ مجتمع آبرسانی روستایی برای تامین آب شرب روستانشینان استان یزد خبر داد و بیان کرد: تکمیل و بهره‌ برداری از تصفیه ‌خانه اسلامیه در راستای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در دست پیگیری است.

فاتحی از دیگر پروژه‌های آبفار استان یزد را واگذاری پروژه‌ احداث و تکمیل تاسیسات شرب ساغند اعلام کرد و افزود: این طرح نیز با پیشرفت ۱۰ درصدی تا پایان سال ۹۶ بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی یزد، اصلاح الگوی مصرف آب شرب و کاهش واحدهای با مصرف بالای ۲۰ متر مکعب را از جمله برنامه‌های اجرایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و اظهار داشت: ۴۰۰ میلیون ریال برای اصلاح الگوی مصرف برای ۸۵۵ مشترک هزینه شده که ۲۰ درصد پیشرفت کیفی در اجرای این پروژه بوده است.

کد مطلب 3873437

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