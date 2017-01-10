به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی در حاشیه مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با رفتن آقای هاشمی چه تغییری در آرایش سیاسی کشور پیش می آید، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی مردم شخصیت ها و مدیران را به صحنه می آورند نه اینکه مدیران مردم را به صحنه بیاورند، بنابراین بعد از این هم هیچ اتفاقی نمی افتد.

نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: همان کسی که آقای هاشمی را اداره می کرد، همانی است که کشور و این مردم را اداره می کند.

وی درباره مهمترین ویژگی شخصیتی و سیاسی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: آقای هاشمی برای انقلاب از آبروی خود خرج می کرد و در این راه هیچ ابایی نداشت؛ مهمترین درس او برای مسئولان هم این است که آبروی خود را خرج اسلام کنند نه اینکه اسلام را خرج آبروی خود کنند.