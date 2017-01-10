ورود آستان قدس رضوی به جمع سرمایه گذاران نفتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، محمد مام بیگی درباره آخرین وضعیت تولید گاز در میادین شمال شرق ایران، گفت: برای استمرار تولید پایدار گاز در شمال شرق ایران تولید از میادین مشترک و مخازنی که هنوز به صورت اکتشافی و توصیفی باقی مانده به زودی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با اعلام اینکه ذخایر گازی قابل استحصال در شمال شرق کشور بیش از ۶۷۴ میلیارد مترمکعب است که نزدیک به دو درصد ذخایر گازی کشور را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: تاکنون ۳۳۴ میلیارد مترمکعب از این ذخایر برداشت شده و نزدیک به ۳۴۰ میلیارد مترمکعب دیگر هم برای برداشت در دهه های آینده باقی‌مانده است.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه آغاز تولید گاز از میادین جدیدی همچون توس و عطار در شمال شرق ایران، تاکید کرد: میدان توس از پتانسیل بالای تولید گاز ترش برخوردار است.

وی با اعلام اینکه برای توسعه میدان گازی توس تاکنون شرکت نفت مناطق مرکزی با آستان قدس رضوی تفاهم نامه همکاری امضا کرده است، تاکید کرد: علاوه بر این در شرایط فعلی، تهیه طراحی تفصیلی و توسعه ای این میدان گازی انجام شده به منظور بررسی به کمیته مخازن شرکت نفت ارجاع داده شده است.

وی از وجود یک لایه گازی به نام کشف رود در زیر لایه مزدوان میدان خانگیران خبر داد و افزود: در گذشته دو چاه به صورت مقطعی در این لایه مورد بررسی قرار گرفت که نتایح آزمایش‌ها نشان داد که این لایه دارای گازی با فشار خیلی بالاست.

مام بیگی در مورد شرایط خاص گاز در منطقه عملیاتی خانگیران به عنوان خطرناکترین گاز ترش صنعت نفت، توضیح داد: گاز ترش منطقه خانگیران با H۲S بیش از ٣٦ هزار پی پی ام از جمله خطرناکترین گازهای ترش صنعت نفت در ایران و جهان به شمار می‌رود که با فشار اولیه پنج هزار و ٤٠٠ پام در سر چاه، دارای طراحی ویژه تاسیسات از نظر حفاظت ایمنی و عملیاتی است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با بیان اینکه ذخیره سازی گاز در مخزن شوریجه D از سال ۱۳۸۹ آغاز شده است، تاکید کرد: با بهره برداری از مخزن ذخیره سازی شوریجه، ایران از نظر توان ذخیره سازی گاز در رتبه اول خاورمیانه و رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.

مام بیگی همچنین با اشاره به میزان تزریق گاز طبیعی به مخزن شوریجه در پنج ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، گفت: امسال با ثبت رکوردی جدید میزان تزریق گاز به این مخزن از مرز یک میلیارد مترمکعب عبور کرد.

وی در مورد فرآیند تزریق گاز به میدان شوریجه دی هم بیان کرد: اگر بر اساس برنامه عملیاتی روزانه ۱۰ میلیون متر مکعب گاز در روز در هشت ماه ابتدای سال به این مخزن تزریق کنیم احتمالا در سال ۱۳۹۹ موفق به برداشت روزانه ۲۰ میلیون متر مکعبی گاز از این مخزن در فصول سرد سال خواهیم شد.

به گفته این مقام مسئول از ابتدای امسال تاکنون ۷۰ درصد برنامه تزریق گاز به مخزن شوریجه عملیاتی شده و پیش بینی می‌شود بتوانیم امسال در اوج مصرف روزانه ۱۴ میلیون متر مکعب از این مخزن برداشت کرد.

مام بیگی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر متوسط تولید گاز طبیعی سالانه از میادین مزدوران، شوریجه بی و دی و مخزن گنبدلی حدود یک تا یک و نیم میلیارد متر مکعب است.