کشف راهی برای پاک کردن دی اکسید کربن از هوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو اطلس، در این فناوری از مایعی برای تبدیل گاز دی اکسید کربن به کریستال استفاده می شود.

دانشمندان آزمایشگاه Oak Ridge National Laboratory در وزارت انرژی آمریکا در روش های پاک کردن آلودگی های زیست محیطی مانند سولفور، کرومات و فسفات از آب به این کشف دست یافتند. آنها برای پاک کردن این آلودگی ها ترکیبی را به نام گوانیدین سنتز کردند. این ماده آلاینده ها را به هم متصل می کند و یک کریستال غیر حلال می سازد که می توان آن را از آب پاک کرد.

همچنین آنها متوجه شدند هنگامیکه یک محلول آبی از گوانیدین در هوای آزاد رها می شود، گاز دی اکسیدکربن را از هوا جذب کرده و آن را به کریستال های کربنات منشور مانند تبدیل می کند.

در بیشتر سناریوهای جذب کربن باید آن را به گاز تبدیل کرد و به مخازن ذخیره زیر زمینی ارسال کرد.