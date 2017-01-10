به گزارش خبرنگار مهر، ۵ کشتی گیر کرمانشاه در سی‌وهفتمین دوره رقابت های جام جهان پهلوان تختی - که در روزهای ۳۰ دی الی اول بهمن در تهران برگزار خواهد شد- حضور خواهند داشت.

براساس این گزارش؛ ۴ تن از کشتی گیران استان به عنوان نماینده کشورمان در تیم ملی کشتی آزاد و یک تن نیز به عنوان نماینده کشورمان در قالب تیم ملی کشتی فرنگی در این رقابت ها حضور دارند.

«حامد رشیدی» در وزن ۷۰ کیلوگرم و «یدالله محبی» در ۱۲۵ کیلوگرم در تیم «الف» کشتی آزاد کشورمان در این رقابت ها به میدان می روند.

هم چنین «بهروز بهروزی راد» در وزن ۶۱ کیلوگرم و «بهمن تیموری» در وزن ۷۴ کیلوگرم در تیم «ب» برای کشورمان در این رقابت های جهانی حضور خواهند داشت.

«شیرزاد بهشتی» دیگر کشتی گیر استان کرمانشاه است که در بخش فرنگی نماینده کشورمان در وزن ۵۹ کیلوگرم خواهد بود.