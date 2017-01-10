فروش در چین؛ اشتغال زایی در آمریکا/فاز جدید جنگ اقتصادی ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «بیزینس اینسایدر»، «جک ما»، موسس گروه تجاری علی بابا در ملاقاتی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد، در مورد طرح ایجاد یک میلیون شغل در آمریکا با یکدیگر گفتگو کردیم.

همچنین موسس شرکت علی بابا تصریح کرد، اجرای این طرح به اینگونه است که به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط آمریکایی کمک می شود تا تولیدات خود را به چین بفروشند.

قرار است شرکت علی بابا با کمک به بنگاه های اقتصادی کوچک آمریکا و همچنین کشاورزان آمریکایی، زمینه فروش محصولات آنها را به بازار چین فراهم کند که از این طریق می توان یک میلیون فرصت شغلی در آمریکا بوجود آورد.

همچنین دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت: «جک ما» بعنوان یک کارآفرین عالی در جهان و نیز یکی از بهترین ها محسوب می شود و شخصی است که آمریکا و چین را دوست دارد.

«جک ما» هم به خبرنگاران گفت: «تولیدات آمریکایی از قبیل پوشاک و میوه را به طور مستقیم برای فروش وارد بازار چین می کنیم؛ ضمن اینکه گفتگوهایی در مورد بهبود رفتار چین و آمریکا مطرح شد.»

در همین حال شرکت علی بابا به دنبال گسترش فعالیت های خود در آمریکا است و دفاتر مرکزی خود را در این کشور افزایش داده است.

علی بابا یک شرکت تجارت الکترونیکی است و محصولات خود را از طریق اینترنت به مشتریان خود عرضه می کند. این شرکت کار خود را از سال ۱۹۹۹ آغاز کرد و در سال ۲۰۱۲ دو پرتال این شرکت ۱.۱ تریلیون یوان (۱۷۰ میلیارد دلار) فروش داشتند.

البته پیش از این دونالد ترامپ، با یک شرکت فناوری آسیایی در جهت ایجاد برنامه ای با ظرفیت ۵۰ هزار فرصت شغلی به بحث و گفتگو نشسته بود.

خبرگزاری بلومبرگ نیز گزارش داده است که چین خود را برای مناقشه های تجاری با آمریکا پس از آغاز به کار ترامپ آماده می کند در همین ارتباط پکن ممکن است نظارت بر کار شرکت های آمریکایی در چین را تشدید کند.