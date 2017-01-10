آیت الله هاشمی سخت ترین مواضع را در برخوردبا دشمنان ومنافقان داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی اظهار داشت: آیت الله رفسنجانی با نقش آفرینی در حوزه‌های مختلف همچون ریاست مجلس شورای اسلامی، مسئولیت در مجلس خبرگان رهبری و ... منشا خدمات بسیاری برای انقلاب و نظام اسلامی بود.

وی افزود: بعد از اینکه بنی صدر با کمک جریان‌های نفاق روی کار آمد، هاشمی با روشنگری‌ خود در ارتباط با انقلاب در قالب سخنرانی‌ها و جلسات متعدد روشنگرانه توانست ابعاد جنایت‌های منافقین را برای مردم واضح و روشن سازد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه سخنرانی‌های هاشمی هیچگاه نباید فراموش شود، تصریح کرد: با مرور بر این سخنان شاهد خواهیم بود که او بیشترین، تندترین و سخت‌ترین مواضع را علیه دشمنان انقلاب در برهه‌ای از زمان که برای تثبیت انقلاب لازم بود از خود نشان می‌داد.

عبداللهی ادامه داد: بعد از عزل بنی‌صدر، دیوان عالی کشور وارد شد و رای عدم کفایت او را صادر کرد و انقلاب وارد مرحله دیگری شد که در این برهه منافقین از انقلاب و مملکت به دور افتادند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: امروز بدخواهان کشور و انقلاب فضای سیاسی را در برخی از نقاط آلوده می‌کنند و حتی در خارج از کشور می‌خواهند از فوت این عالم بهره‌برداری سیاسی کنند اما منافقین باید به عقب بازگردند و ببینند چه کسی موجب رسوایی آنها شد که مجبور شدند به خارج از کشور فرار کنند.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین مسئولیت بزرگ و راهبردی در ارتباط با جنگ تحمیلی داشت و دوراندیشی و تفکرات عالی که علیرغم تحریم‌های زمان جنگ برقرار کرد موجب ورود سلاح‌ به کشور شد و توانستیم در برخی مواقع جریان جنگ را برعکس کنیم.

عبداللهی اظهار کرد: با کمک این رشادت‌ها زمانی که صدام لشگرکشی کرده و قسمت های غرب و جنوب کشور را اشغال کرده بود، هاشمی توانست بین جبهه‌های مختلف اتحاد ایجاد و پیروزی‌هایی را به ثمر برساند از این رو در پایان یافتن جنگ نیز نقش او انکار ناپذیر است.

وی در ادامه گفت: بعد از فوت امام راحل در زمان تثبیت رهبری، هاشمی منصفانه و به حق گام برداشت و اگر سخنرانی و روشنگری وی در خصوص تعیین رهبری در مجلس خبرگان نبود شاید سرنوشت کشور به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: زیرساخت‌های کشور بعد از جنگ در زمان ریاست جمهوری وی پیگیری و سدها، پتروشیمی و پالایشگاه ها و بسیاری از صنایع مادر در کشور توسط وی راه اندازی شدند.

عبداللهی بیان کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی در آن زمان از شعارهای آیت الله هاشمی بود و معتقد بود اگر می‌خواهیم در مقابل قدرت‌ها بایستیم باید کشور را بسازیم و اقتصاد را تقویت کنیم.