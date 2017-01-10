مراسم شام غریبان آیت الله هاشمی در تبریز برگزار می شود

رحیم شهرتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم شام غریبانی از طرف آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی شامگاه امروز سه شنبه در مسجد طوبی تبریز برگزار می شود.

وی سپس با اشاره به اینکه این مراسم بعداز نماز مغرب و عشاء برگزار می شود، ادامه داد: همچنین مراسم و مجلس ترحیم و بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار صدیق امام و رهبری ظهر روز پنجشنبه برگزار می شود.

شهرتی فر افزود: مراسم ترحیم پنج شنبه از ساعت ۱۰ آغاز شده و تا ۱۲ ادامه خواهد داشت. این مراسم در در مسجد جامع تبریز برگزار می شود.

فرماندار تبریز ادامه داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی به طور کامل به چارچوب های مدنظر امام و رهبری پایبند بود و در این چارچوب عمل می کرد. ایشان عمر شریف خود را در راه ترویج و تداوم آرمان‌ های والای انقلاب اسلامی سپری کردند.