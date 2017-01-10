مراسم یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود و بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه هفته جاری در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

ستاد برگزاری مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در استان زنجان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد مراسم یادبود و بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی بعدازظهر روز پنجشنبه هفته جاری در مسجد حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

مراسم یادبود و بزرگداشت مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاهد نستوه، اسوه صبر و ایثار، یار دیرین امام و رهبری پنج شنبه ۲۳ دی ماه از ساعت ۱۴:۳۰الی ۱۶:۳۰ در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

همچنین مجلس ترحیم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه ۲۳ دی ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶بعدازظهر در مسجدجامع شهرخرم دره برگزار می شود.