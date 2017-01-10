۲۷۰ میلیون متر مکعب حجم آب ذخیره شده در دریاچه سدهای ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد رستمی افزود: آب ذخیره شده در پشت سدهای چم گردلان، دویرج و کنگیر در حال حاضر در حد متوسط است و در صورت افزایش بارندگی ها احتمال دارد این میزان به حد مطلوب برسد.

وی با بیان اینکه در فصل آبی جدید، سهم بارندگی ها در حوزه جنوبی استان نسبت به حوزه شمالی مطلوب تر بوده، افزود: به دلیل افزایش بارندگی ها در حوزه جنوب وضعیت ذخیره آب در دریاچه پشت سد دویرج دهلران نسبت به سدهای ایلام و کنگیر در وضعیت بهتری قرار داشته است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گفت: حجم مخزنی سد ایلام ۶۴ میلیون متر مکعب است و هم اکنون آب ذخیره شده در پشت این سد ۵۲ میلیون متر مکعب معادل ۸۵ درصد حجم آن است.

رستمی حجم آب ذخیره شده سد کنگیر ایوان را ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود: این میزان معادل ۶۲ درصد حجم کلی آب تکمیلی این سد است.