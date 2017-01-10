به گزارش خبرنگار مهر، اسد حسنزاده ظهر سهشنبه در حاشیه جلسه بررسی روند نرخ رشد جمعیت اردبیل به خبرنگار مهر گفت: تجربه نشان میدهد نتیجه سرشماری نزدیکی قابلتوجهی با برآوردهای سالانه جمعیتی دارد.
وی در خصوص نحوه محاسبه تحولات جمعیتی خانوارهای غایب در سرشماری تأکید کرد: این محاسبه بر اساس برآوردهای سالانه انجام میشود.
مدیرکل ثبتاحوال استان با تأکید به اینکه این مجموعه برخوردار از بانک اطلاعاتی جمعیتی است، اضافه کرد: در برخی مواقع حتی این اطلاعات در تکمیل اطلاعات سرشماری نیز به کار گرفته میشود.
حسنزاده در خصوص تغییرات رشد جمعیت استان افزود: از سال ۸۳ تاکنون تغییرات نرخ رشد روند صعودی دارد بطوریکه این تغییرات در سالهای ۸۳ تا ۹۴ از ۱۲.۹۳ به ۱۵.۳ رسیده است.
وی افزود: هر چند در میانه این سالها رشد جمعیت منفی و دوباره مثبت شده اما در مجموع هنوز به نرخ رشد جایگزین دست نیافتیم.
مدیرکل ثبتاحوال استان تعداد ولادت ثبت شده در هشتماهه نخست سال را ۱۷ هزار و ۳۰ مورد برشمرد و گفت: روزانه ۷۱ ولادت و در هر ساعت سه ولادت در استان به ثبت رسیده است.
به گفته حسنزاده نرخ خام ولادت ۲۰ مورد در هر هزار نفر جمعیت است و نسبت جنسی ولادت پسر به دختر ۱۰۹ است.
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