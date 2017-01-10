به گزارش خبرنگار مهر، اسد حسن‌زاده ظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه بررسی روند نرخ رشد جمعیت اردبیل به خبرنگار مهر گفت: تجربه نشان می‌دهد نتیجه سرشماری نزدیکی قابل‌توجهی با برآوردهای سالانه جمعیتی دارد.

وی در خصوص نحوه محاسبه تحولات جمعیتی خانوارهای غایب در سرشماری تأکید کرد: این محاسبه بر اساس برآوردهای سالانه انجام می‌شود.

مدیرکل ثبت‌احوال استان با تأکید به اینکه این مجموعه برخوردار از بانک اطلاعاتی جمعیتی است، اضافه کرد: در برخی مواقع حتی این اطلاعات در تکمیل اطلاعات سرشماری نیز به کار گرفته می‌شود.

حسن‌زاده در خصوص تغییرات رشد جمعیت استان افزود: از سال ۸۳ تاکنون تغییرات نرخ رشد روند صعودی دارد بطوریکه این تغییرات در سال‌های ۸۳ تا ۹۴ از ۱۲.۹۳ به ۱۵.۳ رسیده است.

وی افزود: هر چند در میانه این سال‌ها رشد جمعیت منفی و دوباره مثبت شده اما در مجموع هنوز به نرخ رشد جایگزین دست نیافتیم.

مدیرکل ثبت‌احوال استان تعداد ولادت ثبت شده در هشت‌ماهه نخست سال را ۱۷ هزار و ۳۰ مورد برشمرد و گفت: روزانه ۷۱ ولادت و در هر ساعت سه ولادت در استان به ثبت رسیده است.

به گفته حسن‌زاده نرخ خام ولادت ۲۰ مورد در هر هزار نفر جمعیت است و نسبت جنسی ولادت پسر به دختر ۱۰۹ است.