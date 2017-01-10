پیام تسلیت قائم مقام دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است: رحلت جانگداز فقیه مجاهد یار با وفا و دیرینه و صادق حضرت امام و رهبری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی غمی جانکاه وثلمه ای جبران ناپذیر بود که مردم ولائی ایران اسلامی وهمه دلبستگان ومومنان اسلام ناب محمدی (ص)درسرتاسر جهان اسلام راعزادارساخت.

در ادامه این پیام آمده است: این عالم بصیر وصبور ومخلص از اولین افرادی بودکه معمار انقلاب اسلامی را در دوران غربت نهضت لبیک گفت وتا پایان پیروزیهای بزرگ انقلاب اسلامی آن امام بزرگ امت را با تحمل سختیهاوپذیرش مسئولیتهای سنگین یاری نمود وپس از امام درشرائطی حساس باهمه ی فرازونشیبها آگاهانه وصادقانه ودلسوزانه باشناخت وارادت وایمان ویژه و ممتازی که به جانشین به حق آن امام بزرگ رهبری معظم انقلاب اسلامی داشت آن حضرت راهم تاپایان عمر با برکت خویش آگاهانه یاری نمود.

اینجانب این مصیبت بزرگ رامحضر رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) وخانواده وفرزندان عزیز ایشان ومراجع معظم تقلید وحوزه های علمیه وعموم مردم داغدار ایران اسلامی تسلیت عرض نموده واز پیشگاه خداوند منان ضمن طلب عفو وغفران وعلو درجات برای آن فرزانه کم نظیر عاجزانه خواستاریم به لطف خودش فقدان این استوانه بزرگ انقلاب اسلامی را جبران نماید.