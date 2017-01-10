مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، محمدحسن چمیده فر افزود: با توجه به استقبال اصحاب رسانه ی استان از جشنواره یاد شده، مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دی ماه جاری تمدید می شود و پس از تاریخ یاد شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

وی ادامه داد: سومین دوره جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری فعال در حوزه استان به میمنت سال 'اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل' در راستای زمینه سازی برای پویایی جامعه رسانه ای آذربایجان شرقی برگزار می شود.

مدیر اجرایی سومین دوره جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری فعال در حوزه آذربایجان شرقی گفت: این جشنواره با هدف تمهید زمینه پویایی و نشاط مطبوعاتی، افزایش رقابت موثر و سازنده در تعالی و توسعه محتوایی مطبوعات استان برگزار می شود.

چمیده فر تاکید کرد: برپایی جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان پویایی بیشتر رسانه ها را رقم می زند .

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که فعالان رسانه استان از این فرصت به دست آمده برای پیام‌رسانی دقیق و افزایش مشارکت آحاد مردم استان بیشترین بهره را ببرند.

سومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری آذربایجان شرقی در سه بخش حرفه ای، ویژه و جنبی برگزار می شود.

علاقه مندان به شرکت در این رویداد رسانه ای می توانند برای ارسال آثار خود و اطلاع از شرایط ثبت نام به تارنمای www.azsh.pressfestival.ir مراجعه کنند.