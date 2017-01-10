«هرتسوگ» رئیس جمهوری سابق آلمان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «رومان هرتسوگ» رئیس جمهوری آلمان در دهه ۱۹۹۰ میلادی، که نقش بسزایی در عرصه اصلاحات اقتصادی این کشور داشت، در سن ۸۲ سالگی درگذشت.

وی همچنین تاکید زیادی بر افسانه موهوم «هولوکاست» و بزرگنمایی کشتار یهودیان از سوی نیروهای آلمان نازی داشت. هرتسوگ نخستین رئیس جمهوری آلمان بود که پس از جنگ جهانی دوم به تل آویو (۱۹۹۴) سفر کرد.

علاوه بر این، وی نخستین رئیس‌ جمهوری است که پس از الحاق دو آلمان برگزیده شد. او قبل از این سمت، قاضی دادگاه فدرال آلمان بود و همچنین از سال ۱۹۸۷ ریاست دادگاه فدرال آلمان را بر عهده داشت.