شهاب سنگی از کنار زمین رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دانشگاه آریزونا این شهاب را که ۲۰۱۷AG۱۳ نام گرفته رصد کرد. فاصله این شهاب سنگ با زمین به اندازه نصف فاصله ماه تا کره خاکی تخمین زده می شود.

دانشمندان تخمین می زنند شهاب سنگ ۲۰۱۷AG۱۳ که ۱۵ تا ۳۴ متر بوده با سرعت ۱۶ کیلومتر در ثانیه از کنار زمین رده شده است.

اریک فلدمن یکی از ستاره شناسان موسسه Salooh در این باره می گوید: این شهاب سنگ با سرعت خارق العاده ای از کنار ما رد شد و در حقیقت از مدار دو سیاره زمین و ونوس رد شده است.

به گفته دانشمندان اندازه ۲۰۱۷AG۱۳ تقریبا مشابه شهاب سنگی است که در ۲۰۱۳ میلادی در روسیه فرودآمد.