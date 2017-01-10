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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۸

با صدور پیامی؛

سخنگوی وزارت خارجه درگذشت شریعتمداری را تسلیت گفت

سخنگوی وزارت خارجه درگذشت شریعتمداری را تسلیت گفت

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در پیامی تاکید کرد: ضایعه درگذشت دانشمند فرهیخته، دکتر علی شریعتمداری موجب تأثر و تألم فراوان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است: ضایعه درگذشت دانشمند فرهیخته، دکتر علی شریعتمداری موجب تأثر و تألم فراوان شد. همراهی همیشگی فعالیت های علمی، مذهبی و سیاسی از ابتدای جوانی تا پایان حیات پربارشان  ویژگی بارز این استاد فرهیخته و چهره ماندگار کشور است که منشاء خدمات بسیاری برای علم، فرهنگ و ادب این سرزمین بوده است.

درگذشت این چهره برجسته علمی کشور را به خانواده محترم ایشان و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت می‌گویم و از خداوند بزرگ برای او رحمت و رضوان و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می‌نمایم.

کد مطلب 3873517

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