رضا تعیشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زیرساخت‌های ورزشی رشته پینگ‌پنگ در همدان اظهار داشت: استان‌همدان در کشور جزو استان‌های خوب و برخوردار ازنظر زیرساخت‌های رشته پینگ‌پنگ است.

وی افزود: در حال حاضر در استان همدان ۷ خانه پینگ‌پنگ فعال است.

دبیر هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان با اشاره به وضعیت خانه پینگ‌پنگ همدان گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان در شهرک مدنی همدان سالنی را برای این رشته احداث کرده که متأسفانه به دلیل جانمایی نامناسب، این سالن به رشته دیگری تحویل شد.

تعیشی عنوان کرد: به دنبال آنیم تا زمینی اوقافی یا هر زمینی که از طریق اداره کل ورزش و جوانان استان در اختیار گذاشته شود را تحویل گرفته و خود هزینه ساخت سالن را متقبل شویم چراکه از این نظر مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت شهرستان‌ها گفت: نهاوند، ملایر، بهار، اسدآباد و کبودرآهنگ از هیئت‌های فعال این رشته در استان همدان هستند.

دبیر هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان عنوان کرد: متأسفانه تنها مشکل در شهرستان‌ها کمبود مربی است و مربی درجه اول در شهرستان‌های استان همدان وجود ندارد.