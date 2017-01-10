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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

در شورای حفاظت منابع آب الشتر مطرح شد؛

فاز سوم طرح آزادسازی حریم و بستر رودخانه «کهمان» اجرا می‌شود

فاز سوم طرح آزادسازی حریم و بستر رودخانه «کهمان» اجرا می‌شود

الشتر - اجرای فاز سوم طرح آزاد سازی حریم و بستر رودخانه «کهمان» از دست متصرفان از جمله مصوبات شورای حفاظت از منابع آب الشتر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلسله با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای لرستان، فرماندار، دادستان، فرمانده انتظامی و دیگر مسئولان دستگاهای اجرایی شهرستان در سالن فرمانداری برگزار شد.  

در این جلسه که به ریاست فرماندار شهرستان سلسله برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت طرح های مطالعاتی،  اجرایی و اعتبارات عمرانی شهرستان ارائه شد و در خصوص توانمندی ها و قابلیت های شهرستان و همچنین اولویت نصب کنتورهای هوشمند در استان، پرکردن ۱۳ حلقه چاه غیرمجاز، اجرای فاز سوم آزادسازی حریم و بستر رودخانه کهمان تصمیماتی اتخاذ شد.

در پایان این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از فرماندار، دادستان، فرمانده انتظامی و مدیر اداره منابع آب شهرستان سلسله از تلاش ها و زحمات آنها در خصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانه کهمان تقدیر کرد.

کد مطلب 3873530

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