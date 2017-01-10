به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلسله با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای لرستان، فرماندار، دادستان، فرمانده انتظامی و دیگر مسئولان دستگاهای اجرایی شهرستان در سالن فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست فرماندار شهرستان سلسله برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت طرح های مطالعاتی، اجرایی و اعتبارات عمرانی شهرستان ارائه شد و در خصوص توانمندی ها و قابلیت های شهرستان و همچنین اولویت نصب کنتورهای هوشمند در استان، پرکردن ۱۳ حلقه چاه غیرمجاز، اجرای فاز سوم آزادسازی حریم و بستر رودخانه کهمان تصمیماتی اتخاذ شد.

در پایان این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از فرماندار، دادستان، فرمانده انتظامی و مدیر اداره منابع آب شهرستان سلسله از تلاش ها و زحمات آنها در خصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانه کهمان تقدیر کرد.