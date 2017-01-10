به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید شهرستان الیگودرز با بیان اینکه کتابخانه عمومی درجه یک این شهرستان به زودی افتتاح خواهد شد اظهار داشت: امسال چهار میلیارد ریال به تکمیل کتابخانه درجه یک این شهرستان تخصیص یافته و امیدواریم که در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح این کتابخانه باشیم.

وی با تاکید بر لزوم ساخت کتابخانه عمومی در شهر «شول آباد» تصریح کرد: کتابخانه عمومی روستای «فرسش» شهرستان الیگودرز در دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

همچنین در این جلسه احمد کمرزین رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان الیگودرز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی این شهرستان گفت: شهرستان الیگودرز در زمینه سرانه مطالعه در استان رتبه اول را در بین سایر شهرستان های استان دارد و امید است که با همت مسئولین و متولیان مربوطه شاهد رونق و توسعه بیشتر وضعیت کتابخانه های عمومی در این شهرستان باشیم.

در پایان جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان الیگودرز پس از بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارها و دیدگاههای اعضای انجمن، مصوبات لازم به تصویب و امضای حاضرین در جلسه رسید.