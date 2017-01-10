«کتابدار» لرستانی برگزیده کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین دوره مدرسه اینترنتی خواندن که توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد، «حامد شهامتی» کتابدار کتابخانه عمومی شهید «صارمی» شهرستان بروجرد استان لرستان به عنوان نفر برگزیده انتخاب و با اهدای لوح تقدیری از جانب دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از وی تقدیر به عمل آمد.
در اولین دوره برنامه «اینترنتی خواندن» که با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب کتابداران به مطالعه بیشتر، افزایش سطح آگاهی، معلومات کتابداران، تقویت مهارت و بهبود عملکرد آنها برگزار شد، بیش از پنج هزار کتابدار در دروس مشاوره خوانندگان، خواندن گروهی، خلاقیت و آشنایی با نرمافزار پابلیشر شرکت داشتند.
آثار برگزیده عملی این دوره در قالبهای مختلف علمی، فرهنگی- هنری و رسانهای همچون چاپ مجموعه مقالات، چاپ بروشورهای معرفی، ارائه فایلهای صوتی و تصویری در پایگاههای اطلاعرسانی و شبکههای مجازی و... معرفی خواهد شد.
