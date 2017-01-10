راهداری لرستان ۲۸۰ نیروی مازاد دارد/ تأخیر ۷ ماهه در پرداخت حقوق

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر در سخنانی به خبرنگاران اظهار داشت: بعد از ادغام ادارات راهداری و حمل و نقل و پایانه‌ها و تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای براساس برنامه ریزی، راهداری زمستانی در اولویت این اداره کل قرار گرفت.

وی با بیان اینکه علیرغم تجربه کارکنان حوزه راهداری و حمل و نقل، کارهای عقب افتاده زیادی وجود داشت، افزود: لرستان از معدود استان هایی بود که کمترین مشکلات را در بحث ادغام داشت و این در حالیست که بیش از ۹۰ میلیارد تومان بابت کارکرد پیمانکاران به آنها بدهکار هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با اشاره به وجود بیش از ۲۸۰ نفر نیروی مازاد بر نیاز این اداره کل گفت: این نیروها در گذشته به‌صورت حجمی استخدام و متاسفانه ۷ ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند.

زندی فر از بدهی ۶ میلیارد تومانی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به بیمه تامین اجتماعی خبر داد و گفت: با وجود همه این مشکلات از بدو ورود در راستای تحقق نامگذاری سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» و پایلوت شدن لرستان در این زمینه، بنا را بر کار مضاعف نهادیم و با بهره‌گیری از توان فنی و تجارب موفق معاونان و دیگر کارکنان، برنامه‌ریزی را در مسیر توسعه آغاز کردیم.

وی گفت: از آنجا که اصلاح نقاط پرحادثه و تامین امنیت سفر از وظایف ما محسوب می شود با استفاده از توان و امکانات موجود، اصلاح ۱۱ نقطه پر تصادف در سطح راه‌های استان تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل راهدرای و حمل و نقل جاده ای لرستان اجرای روکش‌های حفاظتی برای اولین بار در استان را از دیگر برنامه های مهم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برشمرد و گفت: با استفاده از این روش نوین علاوه بر کاهش هزینه‌ها به یک‌چهارم هزینه روکش‌های معمولی، آسفالتی با ماندگاری دو برابر معمول خواهیم داشت.

زندی فر گفت: دیگر اقدامی که درپی ادغام صورت گرفت تشکیل ۱۱ اداره شهرستانی با انتصاب رئیس و معاونان راهداری و حمل و نقل در این شهرستانها بود که با این کار زمینه تربیت ۲۲ مدیر با تجربه در استان فراهم شده و بسیار امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد حضور مدیرانی از این استان در سایر استان ها و حتی در سطح ملی باشیم.

وی با اشاره به روند کاهشی تلفات ناشی از تصافات در محورهای استان طی پنج سال گذشته گفت: برای حفظ این روند چندین جلسه اضطراری با دستگاه‌های ذیربط برگزار شده که امیدواریم با حمایت‌های استاندار لرستان و معاونان وی موفق به خدمت‌رسانی در حد شان و منزلت مردم شریف لرستان شویم.