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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

رئیس اداره نظارت بر بعداشت عمومی دامپزشکی لرستان:

طرح جمع‌آوری احشام از حاشیه شهر خرم‌آباد اجرایی می‌شود

طرح جمع‌آوری احشام از حاشیه شهر خرم‌آباد اجرایی می‌شود

خرم آباد - رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی لرستان از اجرای طرح جمع آوری احشام در حاشیه شهر خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حداد شفیعیان در سخنانی از اجرای طرح جمع آوری احشام حاشیه شهر خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: در صورت همکاری دستگاههای متولی و ذیربط از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، فرمانداری، محیط زیست آمادگی کامل برای جمع آوری و ساماندهی تمامی دام ها و طیور نگهداری شده در حاشیه شهر خرم آباد را داریم.

وی گفت: بر اساس قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیئت وزیران وظیفه دامپزشکی نظارت و کنترل بهداشتی مراکز و اماکن دامی بوده که دارای پروانه بهداشتی از سازمان دامپزشکی هستند و جمع آوری دام و طیور حاشیه شهر ها و بدون مجوز به عهده شهرداری و همکاری نیروی انتظامی است.

کد مطلب 3873541

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