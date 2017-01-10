به گزارش خبرگزاری مهر، حداد شفیعیان در سخنانی از اجرای طرح جمع آوری احشام حاشیه شهر خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: در صورت همکاری دستگاههای متولی و ذیربط از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، فرمانداری، محیط زیست آمادگی کامل برای جمع آوری و ساماندهی تمامی دام ها و طیور نگهداری شده در حاشیه شهر خرم آباد را داریم.

وی گفت: بر اساس قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیئت وزیران وظیفه دامپزشکی نظارت و کنترل بهداشتی مراکز و اماکن دامی بوده که دارای پروانه بهداشتی از سازمان دامپزشکی هستند و جمع آوری دام و طیور حاشیه شهر ها و بدون مجوز به عهده شهرداری و همکاری نیروی انتظامی است.