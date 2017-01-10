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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

معاون شرکت توزیع برق لرستان خبر داد؛

صرف ۹۸ میلیارد ریال برای نصب کنتورهای هوشمند برق در لرستان

صرف ۹۸ میلیارد ریال برای نصب کنتورهای هوشمند برق در لرستان

خرم آباد - معاون شرکت توزیع برق لرستان از صرف ۹۸ میلیارد ریال برای نصب کنتورهای هوشمند برق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حسینی مهر در سخنانی با اشاره به میزان اعتبارات هزینه شده برای نصب کنتورهای هوشمند در لرستان اظهار داشت: در این زمینه بیش از ۹۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی بیان داشت: از این میزان ۸۲ میلیارد ریال توسط سازمان بهره وری انرژی و ۱۶ میلیارد ریال نیز توسط شرکت توزیع برق لرستان هزینه شده است.

معاون شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه برای اجرای پروژه یاد شده ۸ جلسه ستادی با ۱۴۷ نفر ساعت کار کارشناسی برگزار شده است گفت: مدیرعامل شرکت برق استان به عنوان مدیر پروژه بر همه بخشهای این طرح شامل پشتیبانی، اجرا، نظارت بر اجرا و تکمیل پروژه مدیریت داشته و گزارش های عملکرد واحدهای اجرایی را روزانه و نقطه به نقطه کنترل می کردند.

کد مطلب 3873544

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