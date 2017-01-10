احداث ۹۵ هزار مترمربع فضای آموزشی در لرستان توسط خیران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی رضوی در سخنانی از احداث ۹۵ هزار متر مربع فضای آموزشی از سوی خیران مدرسه ساز این استان خبر داد.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۸۲۳ خیر مدرسه ساز در استان لرستان فعالیت دارند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان بیان داشت: از این تعداد خیر ۱۲۳ نفر خانم، ۶۵۶ نفر مرد و ۴۴ خیر حقوقی هستند.

رضوی با بیان اینکه از ابتدای فعالیت این تعداد خیرمدرسه ساز تا کنون ۹۵۵ کلاس درس از سوی این مجمع در استان احداث شده است گفت: این تعداد کلاس درس در قالب ۲۲۹ مدرسه بوده است.

وی زیربنای این تعداد فضای آموزشی که از سوی خیران احداث شده را ۹۵ هزار و ۲۳۱ متر مربع عنوان کرد.