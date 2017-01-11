محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اظهار کرد: پروژه زیرگذر مهرویلا مقرر بود سه‌شنبه (روز گذشته) افتتاح شود ولی به دلیل ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اعلام سه روز عزای عمومی، این پروژه شنبه بیست و پنجم آذرماه افتتاح می‌شود.

دادگو بابیان اینکه در خصوص ضرورت افتتاح این پروژه با نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و استاندار البرز صحبت کرده‌ام، گفت: این پروژه باید افتتاح شود مردم نباید بیش از این معطل شوند.

رئیس شورای شهر کرج با اشاره به معضل ترافیک که کلان‌شهر کرج را درگیر کرده است، گفت: شهرداری موظف است این مسیر را باز کند.

وی در ادامه اضافه کرد: در مراسم افتتاح این پروژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌ازاین مدیران شهرداری کرج مدعی بودند این پروژه که قرار است گره‌ای از گره‌های کور ترافیک کلان‌شهر دو و نیم میلیون نفری کرج را باز کند، نیمه دوم سال آینده افتتاح خواهد شد اما چندی بعد آقای شهردار از تدابیری سخن به میان آورد که حاصلش بهره‌برداری زودهنگام یعنی آبان ماه سال جاری بود.

علی ترکاشوند فروردین‌ماه جاری در مراسم افتتاح پل شهیدان «حیدر خانی» زمان بهره‌برداری پروژه مهرویلا را به هفته دولت (شهریورماه) حواله داد هنوز موعد شهریور نیامده شهردار کرج مردادماه جاری در مراسم افتتاح «پل حامی» با اشاره به اینکه زمزمه‌های سفر هیئت دولت به استان البرز شنیده می‌شود و ممکن است این سفر مهرماه جاری انجام شود تاریخ افتتاح را مهرماه اعلام کرد.

مهرماه آمد و رئیس‌جمهور به کرج نیامد، آقای شهردار در مراسم افتتاح «بازار روز سیب» کرج باز وعده بهره‌برداری این پروژه را به سفر هیئت دولت حواله‌کرد بالاخره روز موعود فرارسید و رئیس‌جمهور به همراه کاروان تدبیر و امید پا به استان البرز نهاد سفری که بیست و ششم آبان ماه انجام شد میهمانان آمدند و رفتند ولی خبری از افتتاح پروژه مهرویلا نشد.

زمزمه‌های مبنی بر افتتاح پروژه مهرویلا در آذرماه جاری شنیده شد که با عدم حضور رئیس‌جمهور و معاون اول خبری از افتتاح نشد این در حالی بود که شهرداری با نصب بَنرهای در سطح شهر که رویشان نوشته است «افتتاح پروژه مهرویلا به‌زودی» خاطره افتتاح تقاطع غیره هم‌سطح «شهید کیانپور» را در اذهان زنده کرد همان پروژه‌ای که به دلیل تأخیر در افتتاح مورد اعتراض شورای شهر نیز قرار گرفت.

پروژه‌ای که علی‌رغم آماده بودن برای افتتاح در انتظار حضور یک مقام کشوری ماند، همان پروژه‌ای که شهردار کرج در خصوص عدم بهره‌برداری‌اش هجدهم خردادماه جاری از سوی شورای شهر، تذکر دریافت کرد و باعث شد سخنگوی شورای شهر کرج ضمن تذکر با لحنی کنایه‌آمیز بگویید؛ گویا قرار است یکی از مقامات کشوری این پروژه را افتتاح کند!

به تأخیر افتادن افتتاح پروژه زیرگذر مهرویلا باعث شد که رئیس شورای شهر کرج در جلسه علنی روز یکشنبه نوزدهم دی‌ماه ضمن تذکر به شهرداری خواستار افتتاح این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شود.

گفتنی است؛ تونل «مهرویلا» پس از تونل «صدر - نیایش» بزرگ‌ترین تونل ساخته‌شده در کلان‌شهرهای کشور است.