سالانه ۳۰۰۰نفر در مرکزی تحت پوشش درمان ترک اعتیاد قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، کیانوش امینی با بیان اینکه تاکنون چهار میلیارد تومان تسهیلات به اشتغالزایی معتادان بهبودیافته در استان مرکزی تخصیص یافته، اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و ۵۰۰ معتاد بهبودیافته در مراکز فنی و حرفه‌ای استان آموزش می‌بینند.

وی در خصوص بخش‌های مختلف مبارزه با اعتیاد افزود: پیشگیری، کاهش آسیب و درمان سه قسمت مبارزه با اعتیاد است که از سال‌های ۷۷ تا به حال مطرح بوده‌اند و سالانه حدود دو تا سه هزار نفر در استان تحت پوشش درمان قرار می گیرند اما صیانت از درمان، قسمت چهارم بحث اعتیاد بوده که از قسمت‌های دیگر مهمتر و علمی‌تر است.

امینی در مورد وضعیت تخصیص وام به معتادان بهبودیافته اظهار داشت: اعطای وام به معتادین بهبود یافته بعد از عبور از طرح صیانت درمان که توسط سازمان بهزیستی ملی شده و به مرحله اجرا درآمده، صورت می‌پذیرد.

وی اضافه کرد: در این طرح شروطی باید رعایت شود و این است مدت یک سال از بهبودی شخص معتاد گذشته باشد و توسط پزشک معتمد مورد تأیید قرار گیرد و آزمایشات مربوطه با اعتبار سه ماه از وی به عمل آید، زیرا اگر غیر کارشناسی به فرد وام داده شود، احتمال برگشت وی به دام اعتیاد وجود خواهد داشت و این آب در آسیاب چرخه قاچاق ریختن است.

معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: با اقدامات انجام شده در این زمینه تا به امروز یک هزار و ۵۰۰ نفر در مراکز فنی و حرفه ای آموزش دیده‌ و مدرک دریافت کرده‌اند که بر اساس صنف‌های مربوطه و با گرفتن مجوز اشتغال و همچنین گذراندن یک دوره آموزشی مهارت‌های زندگی و کسب امتیاز لازم، مشمول دریافت وام می شوند.