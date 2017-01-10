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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی به مهر خبر داد:

حضور رکابزنان و سرمربی تبریزی در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری

حضور رکابزنان و سرمربی تبریزی در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری

تبریز - دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی از حضور رکابزنان این استان در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان خبر داد.

ناصر هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری هم اکنون در حال برگزاری است و نمایندگان استان نیز در این اردو حضور یافته اند.

وی با اشاره به اسامی نمایندگان دوچرخه سواری استان در تیم ملی عنوان کرد : صمد پورسیدی و بهنام خسروشاهی به عنوان رکابزنان و رسول هاشم کندی به عنوان سرمربی تیم در این اردو حاضر هستند. همچنین آیدین علیاری دوچرخه سوار ملکانی نیز در اردوی تیم ملی جوانان حضور دارد.

هوشیار گفت: اردوی تیم ملی در شهر جم در حال برگزاری است و این تیم خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور بحرین آماده می کند.

کد مطلب 3873568

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