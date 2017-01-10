حضور رکابزنان و سرمربی تبریزی در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری

ناصر هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری هم اکنون در حال برگزاری است و نمایندگان استان نیز در این اردو حضور یافته اند.

وی با اشاره به اسامی نمایندگان دوچرخه سواری استان در تیم ملی عنوان کرد : صمد پورسیدی و بهنام خسروشاهی به عنوان رکابزنان و رسول هاشم کندی به عنوان سرمربی تیم در این اردو حاضر هستند. همچنین آیدین علیاری دوچرخه سوار ملکانی نیز در اردوی تیم ملی جوانان حضور دارد.

هوشیار گفت: اردوی تیم ملی در شهر جم در حال برگزاری است و این تیم خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور بحرین آماده می کند.