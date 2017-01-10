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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

پیش از اقامه نماز صورت گرفت؛

درخواست رهبر انقلاب از نمازگزاران بر پیکر آیت الله هاشمی

درخواست رهبر انقلاب از نمازگزاران بر پیکر آیت الله هاشمی

رهبر انقلاب اسلامی در جریان اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی از مردم خواست که همگی اذکار نماز را بخوانند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران و بر با حضور ملت برگزار شد.

پیش از آغاز مراسم تشییع، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در دانشگاه تهران بر پیکر آن مرحوم اقامه نماز کردند و در این مراسم روسای قوا، فرماندهان ارتش و سپاه، نمایندگان مجلس، وزرای دولت و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

رهبر انقلاب درحالی که برای اقامه نماز آماده می شدند خطاب به مجری مراسم فرمودند «بگو همه باید بخونن».

این فرمایش رهبر انقلاب درحالی که میکروفن ایشان برای پخش قرائت نماز  باز بود، از بلندگوهای دانشگاه پخش شد.

کد مطلب 3873581

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