کشف ۶ میلیارد کالای قاچاق در شرق استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر سردار عبدالرضا ناظری گفت: در راستای اجرای طرح عملیاتی ذوالفقار ۹۵ و در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و حمایت از تولیدات داخلی، این فرماندهی با استفاده از همه ظرفیت و امکانات، مقابله با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، محل دپو کالای قاچاق را در محله باغ خواص ورامین شناسایی کردند.

سردار ناظری گفت: در بازرسی از این انبار ۱۳ دستگاه دوزندگی مخصوص تشک خواب، ۱۸ دستگاه منگنه کوب، ۲۷۰ کارتن سوزن منگنه کوب، یک هزار و ۴۰۰ عدد بالش خواب الیافی و یک دستگاه کاتر کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه اموال مکشوفه ساخت کشور چین است، ارزش ریالی این محموله را برابر نظر کارشناسان ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تاکید بر استمرار طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، از فعالیت گسترده قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان با همکاری همه عوامل انتظامی و امنیتی خبر داد و افزود: نقش مردم و دستگاه های دولتی و غیردولتی در همکاری با پلیس برای مقابله با قاچاق کالا، نقش سازنده ای است.

وی عدم خرید کالای بی کیفیت خارجی و قاچاق در بازار و حمایت از تولیدات داخلی را در پیشگیری از قاچاق کالا مهم دانست و تاکید کرد: تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نیاز به عزم همگانی دارد.