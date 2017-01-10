نشست کمیسیون مشترک برجام در هتل کوبورگ وین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «کمیسیون مشترک برجام» برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض توافق هسته ای، دقایقی پیش در هتل کوبورگ وین آغاز شد.

در این نشست، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه کشورمان که صبح امروز برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک وارد وین شده اند، حضور دارند.

تیم مذاکره کنندگان ایران که صبح امروز برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام وارد وین شده اند، از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح به وقت محلی دیداری دوجانبه با هلگا اشمید معاون خانم موگرینی برگزار نمودند.