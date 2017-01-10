  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

دقایقی قبل؛

نشست کمیسیون مشترک برجام در هتل کوبورگ وین آغاز شد

نشست کمیسیون مشترک برجام در هتل کوبورگ وین آغاز شد

نشست کمیسیون مشترک ایران و ۱ + ۵ برای رسیدگی به نقض برجام، دقایقی پیش در وین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «کمیسیون مشترک برجام» برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض توافق هسته ای، دقایقی پیش در هتل کوبورگ وین آغاز شد.

در این نشست، سید عباس عراقچی و  مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه کشورمان که صبح امروز برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک وارد وین شده اند، حضور دارند.

تیم مذاکره کنندگان ایران که صبح امروز برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام وارد وین شده اند، از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح به وقت محلی دیداری دوجانبه با هلگا اشمید معاون خانم موگرینی برگزار نمودند.

کد مطلب 3873617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها